上周為「缺快篩」喊抱歉　邱泰源今否認道歉：只是口語表達歹勢

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情升溫，民眾買不到快篩抱怨連連，衛福部長邱泰源上周在立法院受訪時曾脫口「抱歉」，並坦言快篩生產鋪貨過程差了一兩天。而今國民黨立委林思銘質詢時提到此事，邱泰源則回應「我沒有說道歉啦！我只是口語表達拍謝、拍謝（台語）」，他強調藥物跟疫苗絕對沒有問題，快篩會產量到2倍，家用快篩一定夠。

邱泰源在5月29日的立法院衛環會接受訪問時被問及民眾抱怨買不到快篩，他當時表示抱歉，快篩的生產鋪貨過程差了一兩天。而如今新冠疫情持續延燒，邱泰源今日出席立法院財政委員會進行新冠疫情快篩、疫苗、藥品等因應措施專題報告，再度回應快篩產量問題。

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林思銘質詢時對著邱泰源直批，口號超前、部署落後，現在整個防疫能量並不充裕，「上周你還出來道歉」，基層缺藥缺快篩，疾管署到底什麼時候掌握到升溫的？

邱泰源則回應，「上次我在接受媒體訪問時，只是說明快篩因為工廠要做又要舖貨，平常沒有用的時候，工廠存貨也是很麻煩，現在整個過程疾管署、食藥署都非常努力。」

邱泰源說，6月中一定鋪貨足夠，「我沒有說道歉啦！那是媒體刊的，我只是人在口語表達拍謝、拍謝，我是很關心國人，只要一點點延遲、一分一秒，我們都覺得需要努力。」他也強調，藥物跟疫苗絕對沒有問題，快篩會產量到2倍，家用快篩一定夠，讓醫院診所發揮最大的功能。