容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

▲醫師提到，「慢性疲勞」是一種「說不上病卻不健康」的身心狀態。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

中醫師余雅雯分享，容易疲勞不等於「肝不好」，真正元凶是「生活方式」，這些「生活方式錯誤」累積，就像一點一滴透支身體能量，使人陷入長期的虛勞狀態；與其吃補，不如從根本調整生活，讓五臟六腑恢復運作的節奏。

余雅雯在臉書說，現代人經常覺得「怎麼睡都睡不飽」，即使身體檢查一切正常，仍舊提不起精神、情緒低落，甚至動不動就敏感、易怒，白天工作忙碌，晚上卻又失眠翻來覆去；感冒容易傳染、過敏反覆發作，即使沒有明顯疾病，卻始終感到虛弱、失衡。

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余雅雯表示，這就是許多人所說的「慢性疲勞」，一種「說不上病卻不健康」的身心狀態，很多人因此大量購買保健食品，希望能藉此補氣補血，提升免疫力；但事實上，如果連「好好睡一覺」都辦不到，再多補品也是徒勞。

余雅雯指出，很多病患會把桌上鋪滿保健食品詢問，「該吃哪個」？而她通常都會回說，「先把覺睡好」，中醫觀點認為疲勞的根源，其實不在單一器官，真正的病根往往來自於不良的生活型態。

余雅雯解釋，現代人之所以容易出現慢性疲勞，主要並非肝功能受損，而是五臟六腑因「生活使用不當」，而逐漸虧虛失衡，這些潛在元凶在中醫古籍中早已有所提醒：

1、 久視傷肝血

長時間看手機、電腦讓肝血日漸耗損，造成眼睛乾澀疲勞、情緒波動、睡眠不安。肝主疏泄與藏血，一旦勞傷，便無法養目寧神。

2、 久坐傷脾肉

辦公桌前久坐不動，會損傷脾胃的運化功能，脾虛導致氣血生化不足，讓人容易倦怠、四肢無力。

3、 久臥傷氣機

長期賴在沙發、床上，造成氣機阻滯、血行不暢，反而越躺越累，越休息越乏力。

4、 情緒壓力過大，勞心傷神

與古代人因勞力過度導致虛勞不同，現代人多是「勞心」，壓力大、思慮過度、情緒不穩會消耗心血、耗損肝氣，導致全身失調，難以恢復元氣。

余雅雯說，這些「生活方式錯誤」累積，就像一點一滴透支身體能量，使人陷入長期的虛勞狀態；簡單來說，古人是體力透支，今人是精神過勞，五臟六腑的元氣因此逐漸枯竭。

余雅雯提醒，真正保養是從生活方式開始，若睡眠、情緒、氣血不通，吃再多也不會有效，與其吃補，不如從根本調整生活，讓五臟六腑恢復運作的節奏，人體自然會自行修復。

余雅雯表示，日常可以試著學一些簡單的藥膳湯品，像是黃耆、黨參、四神湯，幫助補氣健脾、調和氣血；搭配有規律的作息、適度運動、情緒釋放，讓身心恢復流動與節奏，不藥而癒並不是奇蹟，而是身體在被善待後自然的回應。