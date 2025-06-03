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新冠重症增132例創新高　5個月大嬰發病2天「肺浸潤」住加護

▲▼疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續延燒，疾病管制署今（3）日公布最新統計，上周新增132例重症、15例死亡，重症創今年新高紀錄。防疫醫師指出，上周重症中有年紀較小個案，是5個月大嬰兒，5月底發病當天前往診所就醫未改善，隔天到急診就醫時胸部X光顯示肺浸潤，做快篩顯示新冠陽性，被收治加護病房，後續於本月初轉入一般病房，生命徵象穩定，持續治療中。

疾管署指出，國內新冠肺炎疫情上升，第22周（5月25日至5月31日）新冠門急診就診計62,755人次，較前一周上升49%，增幅較先前一周略減緩。此外，5月27日至6月2日新增132例新冠併發重症本土病例及15例本土病例死亡。

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上周重症中有年紀較小個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，個案是中部5個月大女嬰，本身沒有特別病史，有打常規疫苗，尚未達接種新冠疫苗年紀。5月底出現間歇發燒、咳嗽流鼻水等症狀，家屬發現活動力、食欲下降，當天就到診所就醫，服藥後沒改善，隔天到急診就醫，胸部X光顯示肺浸潤，做快篩顯示新冠陽性。

林詠青指出，醫療團隊考量其年齡比較小，收治加護病房，後續狀況於6月初改善，已經轉一般病房，目前住院約一周，生命徵象穩定，一般病房治療中。調查其接觸史，同住家人不僅一人有同樣咳嗽流鼻水症狀，且經過快篩確認新冠陽性，不排除家戶內傳染。

疾管署統計，今年新冠併發重症本土病例累計564例，其中81例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均近9成，國內目前主流變異株為NB.1.8.1。

疾管署副署長羅一鈞表示，上周新冠就診增幅接近5成，已經有稍微趨緩，但是端午3天連假可能延遲到本周一恢復看診，評估實際增幅可能在7成上下；目前預估6月份仍呈上升趨勢，高峰仍預估將落在6月底至7月初。

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關鍵字： 新冠疫情 重症 疾管署 防疫醫師 嬰兒

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