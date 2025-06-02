醫示警「肌少型肥胖」心衰竭風險高42%　出現4狀況當心

▲醫師提醒，肌少型肥胖的心衰風險更高。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

中年後的胖不只是胖，更要小心肌肉在流失！研究發現，「肌少型肥胖」帶來的健康風險更明顯，65歲以上的肌少型肥胖者罹患鬱血性心衰竭的風險，比體態正常者高出42%。醫師提醒，若出現「搬運重物吃力、上下樓梯容易喘、坐躺姿勢轉換困難、跌倒次數增加」等狀況，就要提高警覺。

減重專科暨家醫科醫師許芷瑜指出，目前國際上對於肌少型肥胖（Sarcopenic Obesity），一般認定為同時存在「肌肉量減少」與「體脂肪增加」的身體組成異常狀態，也就是肥胖合併肌少，過多脂肪堆積於肌肉組織會產生脂質毒性，誘發慢性發炎反應與粒線體功能異常，導致肌力下降，並降低肌肉對胰島素的敏感性，進而影響血糖調控。

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由於肌少型肥胖早期症狀不明顯，常被臨床忽視。許芷瑜指出，根據一篇2010年刊登於《PLOS One》期刊，分析美國國家健康與營養調查（NHANES III）資料的研究指出，在非糖尿病的族群中，肌少型肥胖者的胰島素阻抗指數（HOMA-IR），平均是正常體態者的1.99倍，糖化血色素（HbA1c）平均則是1.035倍。

值得注意的是，在60歲以下族群中，代謝異常情況更為明顯，肌少型肥胖者的胰島素阻抗指數甚至是正常體態族群的2.2倍，在這樣的情形下未來衍生出的慢性疾病風險也明顯上升。

不只血糖，連心臟也可能受到威脅！另一篇2015年發表於《Journal of Korean Medical Science》的研究，使用韓國國家健康與營養調查資料，並透過佛萊明罕風險評估（Framingham Risk Score）來分析肌少型肥胖與心血管疾病風險的關係。結果顯示，肌少型肥胖組中約有43.8%的男性與14.6%的女性，屬於未來10年心血管疾病風險較高（風險≥20%）的族群，其比例明顯高於其他分組。

許芷瑜強調，很多肌少型肥胖外表看起來體重正常，但實際上血糖起伏大、胰島素阻抗偏高的「肌少型肥胖」體質，罹患心血管疾病的風險比單純肥胖者更高。

許芷瑜提醒，若出現搬運重物吃力、上下樓梯容易喘、坐躺姿勢轉換困難、跌倒次數增加等狀況，就要提高警覺，此外，也可用皮尺量測小腿最寬處，若男性≤34公分、女性≤33公分，則有肌少症風險，建議進一步檢查。