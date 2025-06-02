「地磁風暴」傷心血管！中風機率最高增60%　醫曝敏感體質8症狀

▲地磁風暴會影響心血管系統。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

中央氣象署太空天氣辦公室昨天發布，G4等級的「強烈地磁風暴」來襲，預計將持續51小時。對此，醫師指出，地磁風暴會影響身體，不少國家研究證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律，系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書指出，地磁風暴不只是讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，過去十年，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律，這不只是科學假說，而是經由心率變異性變化追蹤、長期追蹤統計分析與電生理觀察等方式，層層驗證的科學結果。

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磁暴會讓導航錯亂，也讓心臟節律失調，因此這幾天若發現自己心跳加快、血壓升高、出現心悸感，不用太驚訝。張家銘說，磁場擾動會干擾我們的交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅，這是超過六項大型國際研究統計出來的結論。

除了心血管，大腦和荷爾蒙也會感受到這場「看不見的風暴」。張家銘說明，地磁變化也會影響幫助入睡的「褪黑激素」生成，不少人在這幾天會覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，甚至有些人還會出現短暫的記憶模糊或注意力難以集中。

不過每個人體質不同，地磁風暴並不會影響每個人，有些人特別容易受到波動影響，這在科學上稱為「電磁敏感體質（Electromagnetic Hypersensitivity）」，這類體質的人在磁場擾動時會出現「頭暈頭痛、胸悶、心悸、失眠、夢多、睡眠中斷、情緒波動大、思緒混亂」等症狀。對此，張家銘也提出以下5建議，幫助身體穩定生理節奏。

1.維持穩定作息，幫助晝夜節律穩定。

2.避免晚上長時間暴露在螢光或藍光下，保護褪黑激素生成。

3.補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，可幫助調節心律與神經活動。

4.每天進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力。

5.電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間。

