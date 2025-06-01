醫稱「世衛不推薦打新冠疫苗」　疾管署駁斥：錯誤說法

▲疾管署表示，國內的新冠疫苗皆經衛福部藥品審查程序核准。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情升溫，疾管署不斷呼籲高危險群要接種疫苗，但有醫師投書媒體直言「世衛沒有推薦新冠列入計畫免疫的範圍」、「接種新冠疫苗要還民眾自主權」。對此，疾管署今也點出4點問題，強調相關言論為錯誤說法。

中華民國防疫學會理事長、感染科醫師王任賢投書媒體，內容寫道「世衛對於新冠是否該列入計畫免疫的範圍一直沒有推薦」、「台灣現在的新冠計畫免疫疫苗只有一家莫德納，這已經嚴重違反了政府疫苗採購的分散原則」、「台灣因mRNA疫苗導入較晚，相關不良反應經驗有限」以及「接種新冠疫苗，還民眾自主權」等言論。

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疾管署今針對該篇投書言論做出以下4點回應：

一、「世衛對於新冠是否該列入計畫免疫的範圍一直沒有推薦」

疾管署澄清此為錯誤說法，強調世衛一直推薦各國持續提供新冠疫苗，在今（114）年5月15日公布最新疫苗選株結果的聲明稿，開宗明義寫出「疫苗接種仍是對於新冠防疫的重要公共衛生預防措施，世衛推薦各國要依據世衛專家工作組的建議內容，持續提供新冠疫苗接種。」

二、「台灣現在的新冠計畫免疫疫苗只有一家莫德納，這已經嚴重違反了政府疫苗採購的分散原則」

疾管署表示，國內自2023年5月疫情解封後，兩年來的秋冬新冠疫苗均依ACIP專家會議建議，採購並提供兩家廠牌的新冠疫苗，每年均有莫德納mRNA新冠疫苗和Novavax次蛋白新冠疫苗。以去年底至今年初秋冬Novavax JN.1疫苗為例，共採購20萬劑於113年12月19日到貨，自114年1月1日起至4月初屆效期間，均公費提供12歲以上所有民眾接種。

三、「台灣因mRNA疫苗導入較晚，相關不良反應經驗有限」

疾管署澄清，國內長年以來一直針對各類公自費幼兒和成人疫苗早已建置完備的不良事件通報監測機制，並非「經驗有限」，目前國內的新冠疫苗皆經衛福部藥品審查程序核准，並有國內外實證支持其安全性與有效性。衛福部安全監測機制設有疫苗不良事件通報系統（VAERS）接受各界通報，並由食藥署及全國藥物不良反應通報中心共同進行安全訊號監測。

根據近期不良事件通報資料評估，並無須立即採取限制措施的安全疑慮；截至2025年第一季資料，莫德納JN.1疫苗每十萬劑接種通報約3.2件，Novavax JN.1疫苗為3.0件，均與接種流感疫苗的不良事件通報率相當。

四、「接種新冠疫苗，還民眾自主權」

疾管署說明，國內新冠疫苗和各項公費疫苗接種推動，都是尊重民眾自主權，從未強制接種疫苗或處罰不接種疫苗的民眾，但政府也有責任提供民眾以實證為基礎，且經過ACIP專家會議討論決議作出的建議並澄清駁斥錯誤說法，讓民眾能基於正確資訊做出決定，絕無「強推疫苗只是求完成政治目的」。