新冠再起「久咳不癒」患者增　中醫提照護4關鍵：恐影響喉嚨修復

▲中醫師觀察新冠疫情後遺症，久咳不癒患者增加。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期新冠疫情再起，因為新冠就診人數已經連續7周上升，中醫師指出，近期觀察新冠個案不少人久咳不癒，超過1個月症狀仍持續，已經併有肺氣虧虛、甚至久咳及腎或肝鬱脾虛情況，透過中藥調理可改善。而針對久咳照護，從中醫觀點來看，睡眠品質是調理呼吸道的關鍵，若睡眠不足易生虛火，進一步影響喉嚨修復。

根據疾管署最新預估，這波疫情高峰應該會落在6月底、7月初，單周就診恐破20萬人，超過前年疫情解封時的夏季最高峰。

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員榮醫院中醫部部長林親怡指出，疫情後，門診中「久咳不癒」患者明顯增加，新冠疫情不僅衝擊人體免疫系統，更可能對呼吸道造成長期影響，使得部分患者在康復後仍持續出現咳嗽等不適症狀。

林親怡分享，就曾經收治一名26歲女性，咳嗽近2個月一直治不好，她3年多前感染COVID-19過後，就很容易反覆感冒、持續過敏性鼻炎發作、感冒也較以往難癒，今年2月、3月間又接連感冒，咳嗽、喉嚨痛，甚至併發支氣管炎，後續經過近一個月調理才恢復健康。

▲員榮醫療體系員榮醫院中醫部林親怡醫師解說，如何辨證治療久咳不癒的新冠後遺症。（圖／員榮醫院提供）

林親怡觀察，常見的久咳族群包括需長時間使用喉嚨的上班族與教師、學齡兒童、體弱長者，甚至不乏年輕且體格健壯者也因反覆感冒後出現長時間咳嗽症狀，即使是年輕人，若在感冒期間未妥善照顧，也容易出現症狀加重、久咳不癒的情形。針對久咳的照護，有四項中醫觀點與建議：

一、維持良好作息、充足睡眠

林親怡說，睡眠品質是調理呼吸道的關鍵，特別是晚間11點至凌晨1點間應進入熟睡狀態。中醫認為此時為「陰陽轉換」的重要時刻，若睡眠不足易生虛火，進一步影響喉嚨修復。

二、感冒期間保護呼吸道

建議配戴口罩、減少講話頻率並勤洗手。

三、飲食清淡，避免刺激性食物

應避免精緻糖類、冰品、燒烤、油炸與辛辣食物，以免加重發炎反應。

四、適量補水，依體質調整飲水內容。

林親怡指出，多補充水分與電解質，為最天然的「藥膳」。若屬於燥熱體質，出現咽乾、痰黃綠且量少者，可在水中加入少量天然蜂蜜或檸檬汁；若痰量偏多則應避免。感冒初期則可加入少量薑汁，促進發汗，協助身體對抗外邪。

林親怡提醒，民眾若出現長期喉嚨癢、感冒痊癒後仍反覆清喉嚨、有黃綠痰或痰量多、合併鼻塞或流鼻涕，以及腸胃道不適或胃食道逆流等症狀，皆可能與久咳有關。