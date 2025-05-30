醫稱「疫苗打夠了、重症數字灌水」　疾管署怒斥4錯誤：荒謬誤導

▲疾管署副署長羅一鈞說明端午節防疫。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期新冠疫情快速上升，就醫人數、重症個案也不斷增加，不過有醫師表示重症個案是「灌水」灌出來，更稱疫苗是緩不濟急的手段，「我們打過很多疫苗，夠了！」疾管署副署長羅一鈞今（30）日提出4點澄清，認為醫師對於疫苗的說法是「很危險的呼籲」，不但與國內外專家建議迥異、更可能使民眾誤信損害健康。

國民黨昨日召開記者會批評衛福部因應慢半拍，新冠快篩缺貨難辭其咎。中華民國防疫學會理事長、感染科醫師王任賢在記者會上指出，新冠已不是法定傳染病，新冠重症才是，醫生為了要用防疫藥物或做檢查，有時會灌水把輕症病歷變成重症來通報，媒體上的重症數字可能都已灌過水，當前疫情是較嚴重，但沒有像官方預估數字那麼嚴重。

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至於疫苗是否應補打，王任賢說，「我們經過3年疫情，已經有足夠免疫力，也打過很多疫苗，夠了！」他認為疫苗永遠追不上病毒株，寄望疫苗絕對緩不濟急。

針對王任賢的說法，羅一鈞今日表示有4點錯誤需澄清。他指出，新冠雖降階為第四類法定傳染病，且僅重症（須住加護病房）才須通報，但為預防65歲以上、孕產婦、具慢性病等重症高風險因子的民眾感染新冠輕症後演變為中重症，疾管署仍以公費儲備各類抗新冠病毒藥物提供醫師開立，健保署也給付醫療院所執行上述高風險對象醫用快篩以利開立抗病毒藥物，並無「新冠輕症不能用快篩、不能開藥物」，上述說法實屬錯誤。

其次，所謂「醫師為了能讓病患用藥物，很多時候就會將病歷變造成重症，否則就拿不到藥」也為錯誤論點。羅一鈞表示，這除了無端指稱「醫師變造病歷」屬於毫無根據的指控，疾管署也鄭重澄清，新冠輕中重症抗病毒藥物之開立與通報與否無關，醫師臨床評估有開立需要，在門診、急診或住院均可開立，無須等到重症通報才開藥，疾管署也沒有此種開藥限制或規定，該說法實屬荒謬及誤導。

「至於『重症、死亡是灌過水的數字』更是無稽之談！」羅一鈞說明，重症、死亡均由醫療院所依據新冠併發重症病例定義於7日內向衛生單位進行通報，醫療院所和衛生單位無法「灌水」，也毫無理由「製造灌水的數字」。他說，疾管署公布疫情統計均依各項通報監測系統忠實陳述，無法苟同「疫情雖然有嚴重，但還沒有到官方通報數字這麼可怕」的奇怪說法。

另外，「疫苗已經打夠了！不必再補打」的說法，羅一鈞認為是很危險的呼籲，不但與國內外專家建議迥異、更可能使民眾誤信損害健康。他指出，目前JN.1疫苗經世衛評估對當前流行的各類變異株均仍有效，國際研究也證實追加更新疫苗株的新冠疫苗可以降低新冠住院、重症、死亡發生率，尤其在65歲以上長者追加新冠疫苗更為重要，可以有效降低染疫後的重症和死亡風險。

疾管署強烈建議民眾不管過去接種過幾劑新冠疫苗，若未曾接種本季最新的JN.1疫苗，仍應在此波疫情達到高峰前儘速接種新冠疫苗，65歲以上長者等三類族群如打過一劑JN.1疫苗且已滿6個月，更建議接種第二劑JN.1疫苗，以提升自己在這波疫情的免疫防護力。