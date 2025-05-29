法國一讀通過「協助死亡權」草案　列出可被允許條件

文／NOW健康

法國國民議會於5月27日以305票贊成、199票反對，一讀通過「協助死亡權」草案，這是法國數十年來首次就此安樂死爭議性議題，邁出實質性立法的第一步，總統馬克表示，此為重要的階段性成果，在推動立法過程中必須尊重每個人的情感與價值觀。

「協助死亡權」引發各界爭議 這些情況可被允許請求協助死亡

目前，世界各國允許「協助死亡」的國家包括:西班牙、奧地利、瑞士；允許「安樂死」的國家則有荷蘭、比利時、澳洲。法新社報導，「協助死亡權」法案通過一讀，引發爭議，長期以來對「協助死亡」持保留態度的總理貝魯於當天上午公開表達對該法案的疑慮，並說「如果他是議員，將選擇棄權。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次議會討論涉及兩項獨立提案，其中「臨終關懷權的保障」法案獲得一致通過，不過，「協助死亡權」則在社會與政界引發激烈爭議。「協助死亡權」適用於「患有嚴重且無法治癒的疾病，生命預期受到威脅，處於晚期或末期，並遭受持續的身體或心理痛苦的病人」，可被允許請求協助死亡。

法案一旦順利通過並完成立法程序 協助死亡將成為常規選項

法國衛生部長沃特蘭表示，希望透過這項立法建立一個嚴格監管、具有法國特色的協助死亡模式，協助「臨終關懷已無法緩解其痛苦的患者」。

該法案如能在參議院通過並完成立法程序，法國將成為第8個在全國範圍內合法化協助死亡的歐洲國家。根據該法案，協助死亡將成為常規選項，而安樂死作為例外在特定條件下施行。

立法院安樂死立法討論座談會 與會人士對此看法兩極

在台灣，攸關病人善終的「病人自主權利法」上路迄今5年，但只有10.3萬多人完成簽署，顯示可近性不高，至於是否制定安樂死法案，也各有立場。

我立法院於5月7日舉辦安樂死立法討論座談會，與會人士對此看法兩極，馬偕醫院安寧中心醫師蘇文浩指出，此舉違反醫學倫理，在醫學的訓練裡面，都是以疾病作為不管預防治療或者緩解，從來不會以死亡作為醫學教育的核心。

安樂死議題台灣社會尚無共識 還需有更多的公民對話與討論

佛教蓮花基金會董事林明慧擔心說，如果貿然施行，可能讓台灣自殺率再往上升。台灣生命自主權利促進協會理事長紀岳良表示，如果政府現在不做，就是讓那些人受苦，有錢人可以至國外選擇安樂死，沒有錢的人可能使用極端的方式，「這個就是政府要的嗎？」

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，透過「病人自主權利法」，自己還處於健康狀態下，決定未來5種臨床情況的時候是否接受流體餵養等醫療處置，這部分將持續推動。至於安樂死議題，社會尚無共識，還需有更多的公民對話與討論。

更多NOW健康報導

▸今夏濕熱有感！濕疹、汗皰疹易爆發 中醫教你改善方法

▸健保永續藥師同行！ 從給付制度、藥價政策到專業角色