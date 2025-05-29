快篩廠商遭爆「3天拿許可證」股票上漲！食藥署：審查歷時10個月

▲不少民眾抱怨買不到快篩。（圖／記者洪巧藍攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情升溫，不少民眾抱怨買不到家用快篩，國民黨今（29）日也召開記者會痛批衛福部「無作為」，還有基層藥師爆料，質疑有業者3天就拿到快篩試劑許可證，股價還因此上漲。對此，衛福部食藥署澄清，家用新型冠狀病毒檢驗試劑屬第三等級醫療器材，並沒有3天就核准下來的事件，該廠商去年7月就提出申請，今年5月才確認核可。

國民黨今召開「新冠再起！人民買不到快篩！誰的責任？！」記者會，對於新冠快篩及藥物大缺貨，國民黨質疑衛福部長邱泰源毫無具體因應計畫，疾管署5月初就應該視疫情要求快篩的廠商增加庫存量，而不是新冠升溫才叫廠商趕快加緊趕工，衛福部因應慢半拍，對於快篩缺貨難辭其咎。

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中華民國基層藥師協會理事長沈采穎更爆出，5月15日公布3家廠商、4個品牌有執照可販售家用新冠快篩，但5月21日突然又出現另一家廠商（泰博科技），估算大概只有3個工作天就通過審查，股票還漲了3％。她說，按照規定，第三等級醫療器材約需要審查將近1年才核准，但現在竟然短短的3個工作天就核准，令人匪夷所思。

對此，食藥署回應，業者在113年7月提出查驗登記申請，經食藥署專業審查與檢驗，在114年5月確認符合「醫療器材許可證核發與登錄及年度申報準則」及「新型冠狀病毒抗原檢驗試劑技術基準」相關規定，才核發醫療器材許可證，並無3個工作天就核准下來之情事。