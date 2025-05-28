不是新冠！　她發燒「驗5種快篩」結果出爐

▲女孩驗了5種快篩（新冠、流感、呼吸道融合病毒RSV、腺病毒、人類間質肺炎病毒hMPV），確診RSV。（圖／翻攝「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情連續7周上升，上周就診突破4.1萬人次。小兒科醫師巫漢盟分享，一名4歲女孩有發燒、呼吸道症狀，驗了5種快篩，確認是呼吸道融合病毒（RSV）感染。他提醒爸媽，最近許多病毒在流行，流感和新冠不是唯二的病菌唷。

巫漢盟在「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」臉書表示，最近進入梅雨季節，天氣變化多端，加上新冠疫情再起，導致許多生病寶寶來門診報到；由於健保並非包山包海，有些檢驗勢必得自費，他習慣評估寶寶，在了解接觸和旅遊史及鑑別診斷病症後，再決定要做哪種篩檢。

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巫漢盟說，做之前自己也會再思考，結果是否會影響他後續的治療計畫；不過，最近流行的病毒實在不好捉摸，不時會有槓龜的情形發生（就是什麼都沒驗到...），但想想若沒有驗到病菌，也算是做排除的診斷。

巫漢盟指出，而27日這位4歲女孩之所以驗了5種快篩（新冠、流感、呼吸道融合病毒RSV、腺病毒、人類間質肺炎病毒hMPV），是孩子爸媽要求，因她的弟弟上周才感染RSV而住院、27日出院。

巫漢盟提到，而姊姊前幾天就有呼吸道的症狀，26日晚開始發燒，透過檢驗結果，一方面確認是RSV感染，目前可開立藥物去緩解症狀即可，避免抗生素濫用；另一方面因和弟弟同樣是RSV感染，在家中也不需和弟弟刻意隔離，他認為爸媽的決定是值得的。他提醒爸媽，最近許多病毒在流行，流感和新冠不是唯二的病菌唷！

關於呼吸道融合病毒，台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民曾說明，RSV是一種所有年齡層都可能感染的病毒，除了兒童較為常見 ，銀髮族及患有某些呼吸道共病的成年人中 ，RSV也是不可忽略的。

黃立民說，RSV症狀可能包括流鼻水、食慾減退、咳嗽、打噴嚏、發燒或喘鳴，大多數人會在1到2周內康復，但嚴重可能會導致呼吸短促和氧氣濃度過低。

疾管署27日公布上周新冠就診破4.1萬人次，增幅達113%；另上周新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。疾管署副署長羅一鈞表示，預估高峰6月底至7月初，屆時單周就診恐達15-20萬人次，呼籲民眾踴躍接種新冠疫苗，進入醫院診所機構、搭大眾運輸建議戴口罩。