個性影響台灣人疫苗接種意願！陽明交大研究：外向的人較主動

▲陽明交大研究發現，人格特質的確會影響疫苗接種意願。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

人格特質竟然影響疫苗接種意願！國立陽明交通大學根據分析1100位台灣民眾在疫情期間的資訊尋求與疫苗接種意願，發現「個性」影響遠比想像中的大，其中「盡責」或「外向」特質的人，最可能主動蒐集防疫資訊，並形成明確的接種意願。

在COVID-19疫情期間，接種疫苗成為生活常態。為了解民眾在疫情期間的資訊尋求與疫苗接種意願，陽明交大傳播研究所教授李秀珠帶領研究團隊，利用風險資訊尋求和處理模型，分析1100位台灣民眾在疫情期間的資訊尋求與疫苗接種意願，發現不同人格特質的人，在面對公共衛生風險時，反應方式大不同。

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研究團隊以心理學中廣泛使用的「五大性格特質」（OCEAN model）為基礎，分析「開放性、盡責性、外向性、親和性、神經質」等五大性格特質，如何影響一個人面對疫情時的思考與選擇。

研究團隊發現，具有「盡責」或「外向」特質的人，最可能主動蒐集防疫資訊，並形成明確的接種意願。另盡責型的人通常組織力強，對疫苗相關知識會投入心力研究並採取行動，而外向的人可能因社交圈的影響或擔心家人染疫積極關注疫情與疫苗資訊。

研究團隊表示，「親和」的人重視與他人的關係，會受到親友影響而開始注意疫苗議題。具「神經質」傾向的人則是被焦慮或恐懼驅動尋找資訊，容易受情緒左右，資訊的吸收也較片段。

▲陽明交大李秀珠教授（前排中）帶領研究團隊發現，人格特質的確會影響疫苗接種意願。（圖／陽明交大提供）

比較讓人驚訝的是，具「開放性」特質的人雖然較願意接納新知，但研究團隊發現，卻幾乎與防疫資訊的接收行為無關，推測可能因疫情期間的社交封鎖，限制「開放性」特質者的互動管道，使得動機受到抑制。

研究同時發現，覺得疫情嚴重的風險認知，或是感到害怕的情緒反應，都不足以驅動人們尋求資訊或接種疫苗。真正的轉折點往往是來自周圍人的影響，例如，當你發現身邊的人都很重視這件事、甚至對你有所期待，就可能因此展開行動。

這項研究成果榮登國際期刊《Social Science & Medicine》。李秀珠分析，從研究提醒我們，疫苗宣導不應只用「打」與「不打」這種二分法，而是要理解每個人的動機不同。未來健康宣導，可針對不同性格的人設計更合適的策略，「因為在資訊爆炸、假消息氾濫的時代，能理解民眾為什麼選擇相信、行動或觀望，是制定有效政策的第一步」。