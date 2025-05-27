法國知名芥末醬二氧化硫超標　陸進口「章魚丁」檢出重金屬鎘

▲芥末醬檢出漂白劑含量不符規定。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，有一批法國「芥末醬」檢出漂白劑含量不符規定；一批中國大陸的「章魚丁」檢出重金屬含量不符規定；一批中國大陸的「陶瓷筷子」檢出溶出試驗不符規定，不合格產品全數退運或銷毀。

「河洛企業股份有限公司」從法國進口「芥末醬（MAILLE MUST DIJON）」檢出二氧化硫0.116g/kg，製造廠出口商為「AMORA MAILLE」，品牌名為「MAILLE」，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，其他加工食品漂白劑偏亞硫酸氫鉀用量以SO2殘留量計為0.030g/kg以下，本案不符合食品安全衛生管理法第18條規定，總計1,525.86公斤退運或銷毀。

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▲中國大陸章魚丁檢出重金屬鎘2mg/kg。

「原產地國際食品有限公司」從中國大陸進口的「章魚丁」檢出重金屬鎘2mg/kg，製造出口商為「ZHANGZHOU SHUNYI FOOD CO., LTD.」，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於頭足類（不含內臟）限量為1 mg/kg，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，總計2,050公斤退運或銷毀。

「唐晨軒事業有限公司」從中國大陸進口「陶瓷筷子」檢出重金屬鉛39μg/cm²，製造出口商為「饒平縣新豐鎮華裕陶瓷廠」，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯之器具、容器-深2.5cm以下或液體無法充滿者，重金屬鉛之合格標準為17μg/cm²以下，總計577公斤退運或銷毀。

▲中國大陸進口「陶瓷筷子」檢出重金屬鉛39μg/cm²。