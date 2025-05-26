鬧鐘響了按「貪睡」是犧牲睡眠品質　醫曝哈佛最新研究

▲醫師提醒，貪睡無法真正消除疲勞。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多人習慣在鬧鐘響之後，按「貪睡」多睡幾分鐘，但根據最新研究指出，如此沒有獲得高品質的休息，每次被貪睡鬧鐘打斷，都會中斷原本的睡眠周期，讓睡眠變得零碎片段化，無法真正消除疲勞。

鄭淳予在臉書粉專「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」PO文指出，根據2025年5月發表於《Scientific Reports》的大型研究，隸屬哈佛醫學院體系的研究團隊分析了21,000多名智慧手機使用者、超過300萬筆睡眠紀錄，結果發現，超過一半的人（56%）都有按下貪睡鍵的習慣，愈晚睡的人愈愛貪睡。

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而且作息愈亂的人，貪睡得愈頻繁，研究更發現，女性平均比男性更容易貪睡，這可能與育兒、家務與工作多重負擔，普遍睡眠不足有關，值得注意的是，貪睡者平均每天多賴床11分鐘，等於每月損失近一整晚的睡眠（6小時），重度者甚至一天貪睡約20分鐘。

貪睡其實並沒有獲得高品質的休息。鄭淳予說，清晨時段正是 「快速動眼期睡眠」（REM sleep）的高峰，這個階段對於大腦記憶、情緒調節都很重要，當按下貪睡鍵，以為自己多睡了一輪，但「短暫回籠」其實只是斷斷續續、品質低落的淺眠，每次被貪睡鬧鐘打斷，都會中斷原本的睡眠週期，讓睡眠變得零碎片段化（fragmented sleep）。

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鄭淳予提醒，長期下來，不但無法真正消除疲勞，一次又一次被吵醒只會延長睡眠慣性（sleep inertia）帶來的昏沉感，讓人更難清醒，建議將鬧鐘設置在必須起床的時間，戒掉睡眠拖延症，也可以把鬧鐘放遠一點，強迫自己下床關鬧鐘，自然就清醒一半了。