用年齡「限制駕照」是歧視　專家籲「記點、回訓制度」更好

▲專家指出，應關注駕駛的「身心功能」，而不是年紀。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

近日新北市三峽發生的重大車禍，再度喚起社會對「高齡駕駛」議題的關注，也凸顯出台灣現行駕駛人管理制度確實有檢討空間。台灣職能治療學會指出，僅以年齡限制駕照是「年齡歧視」，應關注駕駛的「身心功能」，建議要落實「駕駛人回訓制度化」和「高風險駕駛篩檢系統建置」。

台灣職能治療學會張玲慧監事指出，關注駕駛人的開車能力的關鍵在於「身心功能」，而非強調「年齡」本身，如同世壯運許多八、九十歲的長輩，生活活躍，思緒清晰、反應敏捷，開車上路沒有問題；相反地，也有年紀不大的駕駛人因為慢性病或其他狀況，反而面臨駕駛的高風險。

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曾在加拿大接受駕駛人醫療評估與介入特訓的職能治療師陳郁婷說明，根據國際研究，以年齡作為換照或限制標準，其實對降低交通事故率幫助不大，瑞典甚至明言僅以年齡限制駕照是「年齡歧視」，不少歐盟國家因此取消高齡者的強制換照制度，反觀這些國家，更重視的是「實際功能」的評估，包括認知、視覺、動作反應等，透過主動通報、輔助訓練，來提升交通與用路安全。

張玲慧表示，台灣目前的制度，雖然對75歲以上駕駛人設有認知篩檢機制，但題目非常簡單，駕駛關鍵的反應速度或空間判斷能力卻無測試，且此只能篩檢出中重度失智者，但對其他影響駕駛能力的潛在高風險因素，如中風、心血管疾病、帕金森氏症、糖尿病、視力退化、多重藥物使用等，仍缺乏系統性的檢查與後續處置。

此外，「違規行為」本身也是高風險因子，應針對違規駕駛者建立記點、回訓、再測驗，甚至吊銷駕照的完整機制，這不只針對高齡者，而是所有高風險駕駛人都適用。

張玲慧說，許多駕駛人透過教育與訓練，能再次成為合格的駕駛者，如美國、加拿大等國家，職能治療師可受訓成為駕駛專家，協助駕駛人針對交通安全再教育、視覺、認知、動作等訓練，搭配模擬駕駛與輔具使用、幫助駕駛人重建能力，或在必要時，輔導做出是否繼續駕駛的明智決定，這樣的專業合作評估體系，已在多國證明必要性與實施成效。

台灣職能治療學會也提出兩大建議措施，包括「駕駛人回訓制度化」，不論年齡，只要是持照駕駛人，若有需求（如違規、事故等），都應定期接受由專業教練進行的回訓課程。

另還有「高風險駕駛篩檢系統建置」，建議交通部主導結合衛福部與醫療體系，制定一套針對高風險駕駛疾病與功能障礙的指引手冊，建立通報與評估流程，並參考國際作法，引進職能治療與駕訓合作的模式，讓高齡駕駛者的認知功能評估不是形式，而能落實功能導向的科學評估。

