2男赴越南染麻疹回台「接觸者皆破百」　境外移入創6年新高

▲疾管署副署長羅一鈞說明麻疹疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（20）日公布國內上周新增2例麻疹境外移入，都來自越南，個案分別是北部及中部30多歲男性，匡列接觸者都破百人，最晚監測至6月6日。由於國際間麻疹疫情持續，近期國內亦持續有境外移入病例，提醒民眾如計畫前往越南等麻疹流行地區應做好自我防護。

疾管署副署長羅一鈞指出，2例麻疹越南境外移入病例，分別為北部及中部30多歲男性，皆於4月底至5月初有越南旅遊史，分別於返國後4天及9天發病，經就醫通報後採檢確診，兩人均居家隔離未住院，接觸者分別匡列128人(監測至6/4)和165人(監測至6/6)。

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羅一鈞特別提到，其中中部個案相當警覺，因為出疹、喉嚨痛兩度就醫沒改善，主動打防疫專線1922求助，後續安排就醫確診，為首次有因為麻疹主動進線1922求助的個案。此外，近期國內麻疹感染群聚事件已於今（2025）年5月14日監測期滿，無新增本土病例。

疾管署統計，我國今（2025）年截至5月19日，累計36例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中12例為國內感染病例，另24例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

疾管署監測顯示，國際間麻疹疫情嚴峻，越南近期疫情雖較為趨緩，惟病例數仍多，今年截至4月下旬累計已逾8.1萬例，並持續發生死亡案例。

美洲方面，美國今年截至5/15共31州通報逾1,000例病例，主要以德州報告700餘例為多，加拿大今年至5月上旬共9省報告逾1,800例病例，病例集中於安大略省，另亞伯達省病例數快速增加，墨西哥北部契瓦瓦州報告1,400例，為該國疫情最嚴峻地區。

至於歐洲，至少16個國家報告疫情，其中羅馬尼亞今年截至4/30累計報告逾6,400例及8例死亡案例，為該洲疫情最嚴峻國家。

疾管署說明，1966年（含）以後出生且計畫前往有麻疹疫情地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，如不確定自己是否具麻疹免疫力，可諮詢醫師評估自費接種1劑MMR疫苗需求，以降低感染風險。

另不論是否具麻疹免疫力，民眾出國旅遊期間仍應留意個人手部及呼吸道衛生，返國後3周內如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。

疾管署提醒，麻疹傳染力強，孕婦及未滿1歲的嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行地區，如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2至4周至衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種1劑MMR疫苗。