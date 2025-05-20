快訊／新冠激增88%！單周1.9萬人就診、93人重症「雙創新高」





▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情明顯上升！疾病管制署今（20）日公布，上周新冠就診人次1.9萬，增加88.2%，另新增93起重症、4例死亡。副署長羅一鈞表示，就診與重症雙創今年新高紀錄。

疾管署今日表示，國內新冠疫情持續上升，第20周（5月11日至5月17日）新冠門急診就診計19,097人次，較前一周上升，惟低於2024年第20周23,778人次；5月12日至5月19日新增93例新冠併發重症本土病例及4例死亡病例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年新冠併發重症本土病例累計330例，其中47例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例9成以上未接種JN.1疫苗。

國內疫情預估於6月中下旬達高峰，最高單周新冠就診估計5.5到6.5萬人次，因應此波疫情，疾管署已儲備足夠疫苗和抗病毒藥物，食藥署亦已協調廠商及通路增加快篩生產及舖貨，防疫量能充裕，請民眾安心。

疾管署指出，截至今年5月18日國內新冠JN.1疫苗已累計接種211.6萬人次，全國接種率為8.79%，65歲以上第1劑及第2劑為18.3%、0.48%。

上周（5月12日至5月18日）接種近1.7萬人，為近3個月以來單周最高，亦較前一周（5月5日至5月11日）增加57%，顯示疫苗打氣持續提升。

目前國內疫情升溫，接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，呼籲尚未接種者應儘速接種新冠JN.1疫苗，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，於疫情高峰前提升自我免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

國內尚有316.9萬新冠JN.1疫苗供年齡滿6個月以上全民接種，因疫苗預約踴躍，疾管署本周將增加疫苗配送以因應民眾需求。

疾管署表示，目前新冠抗病毒藥物儲備充足，尚有瑞德西韋20.7萬劑、倍拉維46.9萬人份，莫納皮拉韋1.1萬人份，且仍有開口合約可叫貨。食藥署亦已協調四大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對新冠家用快篩持續鋪貨補貨，民眾如有新冠快篩需求，請就近詢問選購。