34歲男長期腹脹　醫驚見「百顆小腸腫瘤」塞肚

▲34歲男小腸內罕見藏百顆腫瘤。（圖／中山醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

一名34歲男性因長期腹脹就醫，檢查發現小腸內藏有百顆脂肪瘤性息肉合併多發性憩室及部分腸阻塞，最終經剖腹手術，總共切除總重達2.5公斤的病變組織。由於該病例罕見病變位置及規模，醫療團隊已計畫整理成案投稿國際期刊，呼籲曾有檢查發現「脂肪瘤、息肉」等良性腫瘤，即便無症狀也要定期追蹤。

收治該病例的中山醫院胃腸肝膽科主任吳德強指出，該名患者因長期腹脹至外院就診，初步大腸鏡檢查未見明顯異常，但醫師在右下腹觸診發現約5公分腫塊，建議轉院檢查，進一步安排電腦斷層掃描，發現腹腔內多處低回音腫塊，並合併嚴重腸道糞便滯留，初步懷疑為「惡性腹腔脂肪肉瘤」，經多專科團隊會診後，決定採剖腹探查。

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吳德強說，手術中發現患者末端小腸嚴重糾結，腸腔內填滿脂肪樣腫瘤與軟便，並合併數十處大小不一的腸憩室，經歷3小時以上精細剝離與切除，成功清除總重達2.5公斤的病變組織。

值得注意的是，該患者病理報告診斷為「多發性脂肪瘤性息肉性腫瘤合併多發性憩室與部分腸阻塞」，此類病變多數見於大腸，且腫瘤數量有限，但該患者病灶集中於小腸末端，腫瘤數量近百，極為罕見。

而醫療團隊回溯病史也發現，患者早於4年前的大腸鏡檢查中即發現類似脂肪瘤樣病變，但未依醫囑定期追蹤，導致腫瘤持續增生、逐漸堵塞腸道。中山醫院胃腸外科劉孟綸醫師指出，脂肪瘤性息肉雖屬良性腫瘤，生長緩慢且早期無症狀，但若未妥善追蹤，恐導致腸阻塞、出血、穿孔，甚至敗血症等嚴重併發症。

劉孟綸提醒，若腸道檢查中曾發現脂肪瘤、息肉等病變，即使為良性也不可掉以輕心，應依醫囑定期追蹤，若出現腹脹、排便習慣改變、腹痛等情況，要儘早就醫。