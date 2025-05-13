你是正常健忘或失智症前兆？　了解記憶問題的關鍵區別

▲看似輕微的健忘，往往讓人懷疑自己是否正步入失智症的早期階段。（示意圖／Unsplash）

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文／長春月刊

我們都會有偶爾忘記名字、放錯東西，或在對話中卡殼的時候，這些看似輕微的健忘往往讓人懷疑自己是否正步入失智症的早期階段。隨著人們對失智症認識的提高，這類情況引發的焦慮與疑慮也日益增多。

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隨著年齡的增長，我們的記憶力確實會有所變化：記住事物可能需要更多時間，但大多數情況下這並不需要過度擔心。這類偶爾的健忘屬於「與年齡相關的記憶障礙」，是一種自然的老化現象。雖然偶爾忘記事情可能令人沮喪，但這不代表你一定會患上失智症。

正常老化與失智症的區別

雖然許多人將正常的記憶力變化與失智症混淆，但其實兩者有顯著區別。失智症一般從輕度記憶喪失開始，隨時間逐漸惡化。與此相對，正常的年齡相關記憶變化通常表現為偶爾健忘，而且通常涉及較久遠的回憶。

相比之下，失智症患者往往難以記住最近發生的事件，例如忘記今天早些時候的談話或不認識剛認識的人。

失智症的其他症狀

失智症不僅僅是記憶力的問題，它還可能包括困惑、難以完成日常任務、語言和理解上的困難，甚至是顯著的行為改變。隨著時間的推移，這些症狀會影響日常生活的獨立性。

然而，記憶力下降或偶爾的意識混亂並不等於失智症的診斷。只有在專業醫療人員進行全面評估後，才能確定診斷結果。這通常需要病史回顧、認知測試、體檢，甚至有時需要腦部影像檢查來排除其他原因。

記憶問題也可能源自多種其他因素，如頭部受傷（腦震盪、腦瘤或感染等）、甲狀腺或其他器官問題、藥物副作用、精神健康問題（如憂鬱或焦慮）、藥物濫用、睡眠障礙，甚至是營養不良或缺乏維生素B12。

何時應該看醫生？

如果記憶問題開始干擾到日常生活，就應該及時就醫。警示信號包括經常重複同樣的問題、在熟悉的環境中迷路，或是難以自理。這些問題可能指向輕度認知障礙（MCI），這是一種認知問題較同齡人更為明顯的情況，但通常不會像失智症那樣完全喪失自理能力。然而，MCI有時也可能是阿茲海默症的早期信號。

這篇文章幫助我們理解記憶問題的背後原因，並提醒我們對於失智症應保持警覺，但同時也要理解老化過程中的記憶力變化不一定等同於失智症。

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