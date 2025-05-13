11個月大嬰新冠重症一度當感冒　「哮吼、低血氧」住加護才確診

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠重症個案持續且又有嬰兒中招。疾病管制署今（13）日公布上周國內新增34例新冠重症，6例死亡，重症個案中有一例11個月大男嬰。防疫醫師林詠青表示，個案發燒就醫一度被診斷感冒，後續症狀持續且出現嚴重咳嗽、呼吸喘，被診斷哮吼，後續到急診還確認低血氧收治加護病房，PCR檢驗確認新冠陽性。

疾管署疫情中心主任李佳琳表示，國內新冠肺炎疫情上升，第19周（5月4日至10日）新冠門急診就診計9978人次，較前一周上升66%，且已連續5周上升。另上周34例新冠併發重症本土病例及6例死亡病例。

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重症個案中最小是南部僅11個月大男嬰，林詠青表示，該名男童沒有特殊病史，沒有接種過新冠疫苗，5月初發燒，隔天就醫診斷感冒返家休養，但病況沒有改善，出現嚴重咳嗽、呼吸喘等情況，3天後再就醫，診斷哮吼轉到急診。

林詠青表示，到急診後檢查個案有低血氧，呼吸明顯喘鳴、也診斷哮吼，因為低血氧收治加護病房，後續新冠PCR陽性，確定是新冠併發重症個案，住院約1周後出院。疫情調查同住接觸者，有人有輕微呼吸道症狀，診所就醫已痊癒，但沒有檢查確診新冠。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明新冠疫情趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，今年新冠疫情上升時間點和去年很相像，去年約在第16周上升，今年則是第14周開始回升，今年疫情上升相對早，不過人數則比較低。

監測去年新冠疫情高峰落在7月初，單周就診是13.4萬人次，今年上升幅度比去年要快一點，預期早一點達到高峰，應該會落在六月份，但是否會出現高原期、高峰會有多高，都還需要觀察。

疾管署呼籲，兒童感染新冠的警示徵象則包括：發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續或活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，請家長儘速帶往就醫。

若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，請立即送醫治療。

疾管署統計，今年新冠併發重症本土病例累計237例，其中43例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，9成以上確定及死亡病例未接種本季新冠JN.1疫苗。