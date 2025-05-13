防癌關鍵動作！　醫：恭喜你邁出重要一步

▲醫師提醒，多吃天然蔬果、十字花科蔬菜（如花椰菜、甘藍菜）。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，長期過量飲酒會增加肝癌、食道癌與乳癌風險，如果你已經戒菸戒酒，那恭喜你已經邁出防癌的重要一步；此外，規律運動也是關鍵之一，能降低乳癌、大腸癌等多種癌症的風險。

劉博仁在臉書提到，對許多人而言，癌症是最令人恐懼的病症，但你知道嗎？根據世界衛生組織的報告，至少有3分之1的癌症是可以預防的，「我們無法改變基因，但生活方式卻是我們能掌控的重要關鍵。」

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劉博仁指出，首先飲食是防癌的第一道防線，多吃天然蔬果、十字花科蔬菜（如花椰菜、甘藍菜）、富含抗氧化物的莓果與綠茶，有助於清除自由基，減少細胞受損；相反的，加工肉品、過多的紅肉、高糖高油的飲食則會提高癌症風險。

▼劉博仁提到，至少有3分之1的癌症是可以預防的。（達志／示意圖）

劉博仁說，規律運動也是關鍵之一，每周至少5天，每天30分鐘的中等強度運動（如快走、游泳、騎腳踏車），可以幫助調節荷爾蒙、減少體脂肪、提升免疫力，降低乳癌、大腸癌等多種癌症的風險。

劉博仁提醒，遠離菸酒更是必須的，吸菸與肺癌的關聯早已確定；而長期過量飲酒會增加肝癌、食道癌與乳癌風險，如果你已經戒菸戒酒，那恭喜你已經邁出防癌的重要一步！

劉博仁表示，壓力與睡眠也不能忽視，慢性壓力會削弱免疫系統，而睡眠不足會干擾身體的修復機制，建立規律作息，學習放鬆技巧，像是深呼吸、冥想與家人朋友的交流，都有助於調節身心，降低癌症的機率。

劉博仁提到，最後定期健康檢查與早期篩檢，如乳房攝影、大腸鏡、低劑量肺部電腦斷層等，是預防的最後一道防線，早發現早治療是擊退癌症的關鍵，別等到身體出問題才開始保養，從今天起為自己和家人的健康做出改變。