牛津大學研究：蘋果護心效果媲美藥物

▲蘋果。（圖／Pixabay）

文／常春月刊

歐洲俗諺說：「一天一蘋果，醫生遠離我」，根據英國牛津大學的研究發現，每天一顆蘋果，也能使慢性病遠離，50歲以上民眾若每天吃一顆蘋果，將可使8千位英國人免除死於心血管疾病。

目前有許多患有高血壓、心血管疾病的患者，每天均需服用司他汀類（statin）藥物來預防心臟病及中風。牛津大學的研究，是以每天服用司他汀藥物及每天吃蘋果的民眾進行對照分析，發現若每天服用司他汀藥物，可預防9400位心血管高危險群死於心血管疾病；而每天食用一顆蘋果，也可以使8500位高危險群免除死於心血管疾病。

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司他汀藥物是目前醫學界認為最好的心血管疾病用藥，不過，近年來發現，司他汀藥物有許多副作用，包括可能引起肌肉痠痛、失眠及肺部疾病，研究人員建議民眾，每天多攝取蔬菜水果，食用富含高纖及類黃酮等抗氧化成分的蘋果，是很好的選擇，但並不建議患有心血管疾病的人停用司他汀藥物，而改吃蘋果，蘋果雖可以促進健康，但無法取代藥物。

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