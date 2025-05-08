幼兒專責醫師涵蓋率達65%　衛福部續推兒童照護計畫3面向升級

▲衛生福利部發表第二期優化兒童醫療照護計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內推動新生兒納入幼兒專責醫師照護，至今年3月為止已收案28.4萬名幼兒，涵蓋率達65%。衛福部今（8）日發表第二期優化兒童醫療照護計畫，今年將加強推動全齡照護、預防照護、特殊發展三大升級方案，包含全齡兒童重症轉運團隊、口腔親善之家照護模式、特需兒少視覺復能、兒少心智病房等多面向措施。

衛福部在母親節前夕發表第二期優化兒童醫療照護計畫，受惠於幼兒專責醫師制度的妃妃媽媽到場分享，妃妃出生後發生膽道閉鎖的危急情況，她的幼兒專責醫師吳孟哲馬上安排抽血檢查，發現明顯異常，協助轉診至林口長庚醫院，還創下膽道閉鎖在29天就完成葛西⼿術的紀錄，術後兩個月黃疸和肝功能指數都明顯下降，目前也保持正常範圍。

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妃妃媽媽回憶當時驚險狀況連害怕都來不及，因為膽道閉鎖一切都要與時間賽跑，真的感到很幸運，及早被醫師發現、處理。

衛福部次長林靜儀表示，強調對兒童成長連續性與健康照護全面性的重視，衛福部未來四年將挹注135億經費，擴大照護年齡層並整合兒童預防醫療與特殊發展需求。於114年為第二期優化兒童醫療照護計畫的啟動年，衛福部推動兒童醫療照護三個plus，以全齡照護、預防照護、特殊發展等面向，為加強兒童醫療照護的升級優化。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，現在小朋友重難罕症集中化照顧，如果所在地非鄰近核心醫院，外接就變得很重要，114年起全國8家核心醫院將逐步由「新生兒」外接團隊發展為「全齡兒童」重症轉運團隊，達成全國各區全齡重症兒童的轉運。

▲受惠於幼兒專責醫師制度的妃妃（左二）、樂樂（右二）和家長醫師一起快樂合照。（圖／記者洪巧藍攝）

在預防照護部分，衛福部已從去年7月1日新增6次兒童發展篩檢服務，也投入兒童事故傷害防制、兒童肥胖防治。此外，國內兒童齲齒率高出WHO標準，衛福部今年啟動「口腔親善之家照護模式」，預計投入約6,820萬獎勵醫療院所收案管理、居家訪視。

至於特殊發展方面，衛福部表示，研究顯示心智障礙或多重障礙兒童比一般兒童低視覺比例約高出10倍，更需及早評估視力與發現問題。衛福部「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」以建立友善且個別化的視覺照護模式為核心，協助特需兒少提升視覺功能，促進學習表現與日常生活適應能力。

此外，因多數兒童（青少年）與成人精神病人仍為混合收治狀態，無法依其年齡及診斷提供適切治療。為確保兒少享有精神醫療照護服務的權利，衛福部「兒童（青少年）心智病房計畫」補助台大醫院兒童醫院設置全台第一家兒童（青少年）心智病房，將於今年動工，未來也將在全國北、中、南三地陸續佈建。

衛福部過往補助原住民族地區產婦產前檢查及生產交通費，今年起擴大補助對象至山地原住民族地區非原住民籍孕產婦，每次補助約200至1,000元。

劉越萍表示，目前幼兒專責醫師制度全國佈建率已高達98%，截至114年3月止，已收案28萬4,545位幼兒，涵蓋率達65%，今年目標要達到7成。為加強協助民眾辨識、凝聚醫護人員共識，衛福部特別於母親節前夕發表幼兒專責醫師專屬識別Logo，期許幼兒專責醫師持續成為兒童健康的堅強後盾。