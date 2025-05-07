晚婚夫妻「精卵同衰退」案例增　醫：30歲前一定要檢查卵巢

▲愈來愈多人晚婚晚生，夫妻雙方同時有不孕問題的情形日益普遍，醫師建議及早檢查精、卵功能更有助備孕。（圖／記者趙于婷攝）

記者邱俊吉／台北報導

台灣晚婚晚生趨勢明顯，苦於不孕的伴侶愈來愈多。醫師說，以往不孕問題多聚焦於女性，後來男性不孕也漸受重視，不過如今雙方精、卵條件都欠佳的案例持續增加，建議女性若不排除懷孕，在30歲前先檢查卵巢功能，男性則宜於生育前做好精液檢測，不要等年齡漸長、想生小孩前夕才為此焦慮。

針對伴侶的精、卵功能皆早衰，台北醫學大學附設醫院婦產部生殖醫學科主治醫師吳彥蓁說，現代社會晚婚晚育的情形日益普遍，加上壓力等環境因素，這不只卵子、對於精子品質也會有影響。

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吳彥蓁以34歲的小雯（化名）為例，指小雯結婚不久後便開始備孕，但一年半過去，卻遲遲沒有好消息，這使她感到焦慮，也懷疑自己有健康問題，於是在朋友建議下，和先生一起去做婚後孕前健康檢查，結果出乎意料，因為不只自己的卵巢功能非常低，明顯不如同年齡女性，確診為卵巢早衰，而且連先生的精子也不佳，不僅檢出精蟲數量偏少，活動力也差。

對於小雯這對夫妻的懷孕機會，吳彥蓁說，由於精、卵的條件都不佳，自然受孕機率微乎其微， 故建議直接進入試管嬰兒療程，2人也接受；經過一系列的排卵刺激、 取卵，並透過單一精蟲顯微注射取精，再進行體外受精後，這才成功懷孕。

針對婚後孕前健檢，吳彥蓁說明，凡設籍台北市，已結婚但尚未懷孕的新婚夫妻，可申請這項由台北市政府提供的健檢補助，其中重要檢測包括女性的卵巢功能（AMH值）檢測，及男性精液分析檢測，可提早了解生育狀況，並及早處理潛在不孕問題，提醒有生育計畫且符合資格的伴侶，都能藉此健檢提前規劃懷孕與可能的治療。

吳彥蓁表示，透過婚後孕前健檢掌握生育機會，並主動與醫師討論合適的療程，往往能事半功倍，協助自己與伴侶早日迎接新生命。