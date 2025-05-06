40歲後易爆肥、失眠　醫曝「關鍵凶手」：與荷爾蒙失衡有關

▲醫師指出，中年發胖和荷爾蒙失衡有關。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多人到中年後，除了體力持續下降，還常常覺得自己吃不多，但卻還是持續發胖？醫師指出，其實背後跟「荷爾蒙失衡」有很大關係，女性會因為卵巢功能逐漸退化，雌激素（E2）分泌減少，男性則是因壓力累積，導致皮質醇（壓力荷爾蒙）上升，抑制睪固酮生成。

聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師指出，隨著年齡增長，人體的基礎代謝率會逐漸下降，即使飲食習慣沒有改變，也容易出現脂肪堆積、體重增加等情況，睡眠方面也可能受到影響，包括熟睡時間縮短、夜間易醒，導致白天精神不濟、體力下滑，這些變化的背後，常與荷爾蒙的調節失衡有關。

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對女性而言，卵巢功能逐漸退化，雌激素（E2）分泌減少，因此可能出現代謝變慢、易累、脂肪囤積、情緒起伏等現象。男性則常因壓力累積，導致皮質醇（壓力荷爾蒙）上升，抑制睪固酮生成，這種「皮質醇偷走效應」，亦即壓力會「搶走」製造睪固酮的原料，會造成睪固酮下降，進一步影響專注力、情緒與體力表現。

中年後易變胖的狀態，也與荷爾蒙失衡與代謝效率降低相關。洪育忠說，年齡增長會導致肌肉量自然流失、基礎代謝率下降，即使熱量攝取沒增加，也更容易將多餘能量轉為脂肪儲存。

對男性來說，睪固酮與生長激素的減少，會讓身體的肌肉維持力下降、脂肪代謝變差，出現體態改變。對女性來說，尤其是進入更年期後，雌激素（E2）下降會進一步影響脂肪分布與代謝功能，促進脂肪囤積。

若再加上長期久坐、壓力大、作息紊亂，會進一步提升皮質醇、干擾胰島素，讓身體傾向儲存脂肪、產生慢性發炎反應，形成俗稱的「壓力胖」、「中年大肚」。

洪育忠強調，荷爾蒙並不是導致肥胖或失眠的唯一原因，這些變化應該被視為身體整體運作失衡的其中一環，飲食、運動、壓力、作息等日常習慣，與內分泌變化一樣重要，建議要減少精緻糖與含糖飲料，補充優質蛋白與Omega-3等好油脂，也要採用「五三三運動原則」，每周5天運動、每次30分鐘，且心率需達到130下以上，維持肌肉量與基礎代謝。

