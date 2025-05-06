護理師一問「患者全說了」　醫：超強！可去調查局上班

▲護理師。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，專科護理師詢問患者的家庭關係，讓對方微笑點點頭，「不得不佩服專科護理師的功力，她應該可以到調查局去上班了。」醫師強調，醫院人員並不是故意要去打聽人家的家事，因瞭解子女人數和家庭關係，是為了在病情說明時不會遺漏，也是為了治療決策可順利進行。

陳志金在臉書發文，分享和患者家屬的對話：

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陳志金：我是陳醫師，我跟你說明一下爸爸的病況，請問你們是XXX的…



A：我是他兒子。



B：我是媳婦。



陳志金：你有幾個兄弟姐妹？



（A愣住，看了看B）



B搶著回答：一個，只有他一個。

陳志金解說完病情，並分享和專科護理師、患者阿伯的對話：

陳志金：我覺得阿伯的兒子說話有所保留，不知道阿伯的家庭成員組成如何？還有沒有遺漏其他關鍵家屬？



專科護理師：沒問題！這個交給我來問，我來問阿伯，他比較古意。



專科護理師：阿伯！你有幾個小孩？



阿伯：一個！



專科護理師：那你有幾個孫子？



阿伯：5、6個！



專科護理師：5個還是6個，你不太確定喔？你兒子生那麼多小孩喔？



阿伯：沒有啦！有些是另外兩個生的啦！



專科護理師：所以你有三個小孩，另外兩個是小的生的？



（阿伯微笑點點頭）

陳志金表示，不得不佩服專科護理師的功力，她應該可以到調查局去上班，竟然想到要問到孫子，這樣阿伯就一時不察，沒有防備，「她如果生長在古代的話，應該可以去『慎刑司』當差，這樣問話就可以不用拷打（誤～後宮甄嬛傳看太多了）。」

陳志金指出，醫院人員其實並不是故意要去打聽人家的家事，因瞭解子女人數和家庭關係，是為了在病情說明時不會遺漏，也是為了治療決策可以順利進行；一旦關鍵家屬不瞭解病情，沒有參與決策，事後是很容易會衍生糾紛的，醫療團隊當中大家互補合作，是很愉快的。

對此，許多網友留言，「專科護理師也很適合『大理寺少卿』的職位，感覺斷案也很行」、「護理師娘娘英明」、「深深對護理師的詢問，發自內心的佩服（比柯南厲害）」、「阿金醫生團隊高手如雲啊」。