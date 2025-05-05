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戴手套仍有4.5％染菌風險！醫示警「6時機」一定要洗手

▲▼手套,口罩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲醫師提醒，戴手套沒辦法百分之百隔絕細菌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

在現今後疫情時代，仍有很多人會習慣戴口罩、手套來防護病菌傳染，但醫師提醒，有些極微小的病菌會穿過手套進入皮膚，近來研究也顯示，醫療人員脫下手套後，仍有4.5%會受到病毒、細菌汙染，因此戴手套不能取代洗手，使用手套前後都要洗手。

世界衛生組織（WHO）訂定每年5月5日為「世界手部衛生日」，今年主題為「It might be gloves. It's always hand hygiene.（手套護一時，洗手保一世）」。

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國泰醫院內科部副部主任暨感染科醫師陳立羣指出，很多人都習慣噴酒精消毒，但酒精噴手不是萬能，千萬別忽略酒精殺不死的病毒，如傳染力強的腸病毒及諾羅病毒等，若家長未落實手部衛生，恐會造成無行為能力的嬰幼兒因此感染腸病毒，嚴重導致肝炎、腦炎和敗血症等併發症；感染諾羅病毒，則可能會導致脫水及電解質不平衡，進而出現抽搐現象，若延誤就醫，甚至可能導致死亡。

另外，在戴手套方面，很多人都以為沒有直接接觸就沒關係，但手套暗藏許多肉眼看不見的病菌，有些極微小的病菌會穿過手套進入皮膚。近來研究也顯示，受過專業訓練的醫療人員依照標準作業流程脫除手套後，仍有4.5%會受到病毒、細菌汙染，再次提醒戴手套不能取代洗手，使用手套前/後都要洗手。

陳立羣強調，使用肥皂進行手部衛生，能去除95%以上的細菌和病毒，比酒精搓手更有效，尤其在「吃東西前、摸過寵物後、回到家後、如廁後、在外玩耍後及擤鼻涕後」等6時機洗手，不僅可保護自己，也保護家人及他人健康。

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關鍵字： 疫情 手套 防疫 洗手

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