戴手套仍有4.5％染菌風險！醫示警「6時機」一定要洗手

▲醫師提醒,戴手套沒辦法百分之百隔絕細菌。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者趙于婷/台北報導

在現今後疫情時代,仍有很多人會習慣戴口罩、手套來防護病菌傳染,但醫師提醒,有些極微小的病菌會穿過手套進入皮膚,近來研究也顯示,醫療人員脫下手套後,仍有4.5%會受到病毒、細菌汙染,因此戴手套不能取代洗手,使用手套前後都要洗手。

世界衛生組織(WHO)訂定每年5月5日為「世界手部衛生日」,今年主題為「It might be gloves. It's always hand hygiene.(手套護一時,洗手保一世)」。

國泰醫院內科部副部主任暨感染科醫師陳立羣指出,很多人都習慣噴酒精消毒,但酒精噴手不是萬能,千萬別忽略酒精殺不死的病毒,如傳染力強的腸病毒及諾羅病毒等,若家長未落實手部衛生,恐會造成無行為能力的嬰幼兒因此感染腸病毒,嚴重導致肝炎、腦炎和敗血症等併發症;感染諾羅病毒,則可能會導致脫水及電解質不平衡,進而出現抽搐現象,若延誤就醫,甚至可能導致死亡。

另外,在戴手套方面,很多人都以為沒有直接接觸就沒關係,但手套暗藏許多肉眼看不見的病菌,有些極微小的病菌會穿過手套進入皮膚。近來研究也顯示,受過專業訓練的醫療人員依照標準作業流程脫除手套後,仍有4.5%會受到病毒、細菌汙染,再次提醒戴手套不能取代洗手,使用手套前/後都要洗手。

陳立羣強調,使用肥皂進行手部衛生,能去除95%以上的細菌和病毒,比酒精搓手更有效,尤其在「吃東西前、摸過寵物後、回到家後、如廁後、在外玩耍後及擤鼻涕後」等6時機洗手,不僅可保護自己,也保護家人及他人健康。