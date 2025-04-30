高齡醫學權威陳亮恭「東森栢馥」開講　傳授健康長壽祕訣

▲高齡醫學權威陳亮恭醫師今天下午將在東森栢馥全健康服務中心舉行講座。（圖／取自陽明交通大學官網）



生活中心／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康服務中心今（30日）下午將舉辦健康講座，主題為「如何健康長壽又有生活品質」，特別邀請高齡醫學權威、台北關渡醫院院長暨國立陽明交通大學特聘教授陳亮恭醫師擔任主講人，與東森VIP會員分享延緩老化、預防失能的關鍵策略，協助民眾邁向健康長壽。《ETtoday新聞雲》也將同步直播講座精彩內容。

陳亮恭醫師長年致力於高齡醫學、老化機制與失能預防研究，推動以活躍老化為核心的健康管理觀念，強調從營養、運動、心理健康及社會參與多方面著手，全面提升高齡生活品質。

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現代人雖然平均壽命延長，但慢性疾病盛行率也大幅上升，失能與孤獨成為高齡健康最大威脅。陳亮恭將在講座中深入解析高齡者常見慢病的預防重點，分享如何透過聰明攝取蛋白質、結合有氧與阻抗運動，保持骨骼肌健康；同時提醒民眾重視社會連結，避免孤立帶來的健康風險。

陳亮恭醫師是國內高齡醫學領域重要推手，今日講座「如何健康長壽又有生活品質」將於東森栢馥全健康服務中心舉行，陳亮恭醫師將分享最新高齡健康管理觀念，帶領民眾理解如何在延長壽命的同時，維持身心靈全面健康。有興趣的民眾可於《ETtoday新聞雲》、《ETtoday健康雲》線上收看直播，一同學習高齡健康新知。