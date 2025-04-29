網瘋傳「1歲前不能吃4水果」　醫無奈闢謠：初期可少量嘗試

▲網路流傳1歲以下不能吃芒果，醫師駁斥此說法沒有科學根據。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

有網路影片流傳「1歲前不能吃鳳梨、柳丁、西瓜、芒果」，兒科醫師傑登為此在臉書發文闢謠，直指這些講法不但沒有科學根據，還帶有誤導，1歲以下小朋友唯一明確禁止的「天然健康食物」只有蜂蜜。

該支影片點名小朋友不能吃「鳳梨、柳丁、西瓜、芒果」，理由包括「影響生長」、「引起皮膚病」、「骨骼發育問題」等等。兒科醫師傑登直言：「我好奇點開來看了一下，不看還好，一看三條線，本來想說笑一笑就算了，但是居然有3000多次分享，代表有很多人看了，也信以為真分享出去，所以我決定還是來幫忙闢謠一下。」

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他說，正確來說，根據現代兒科醫療與營養學標準，1歲以下小朋友唯一明確禁止的「天然健康食物」是蜂蜜，因為蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，會引發嬰兒肉毒桿菌症，是真的要避免。

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而其他天然健康食物（包括各種水果），只要適齡、適量、適當處理，都可以在副食品階段循序漸進引入，事實上，根據現階段研究，1歲前完成食物試敏（特別是高過敏原食物），有助降低未來過敏的機率。他強調，完全沒有 「1歲以下禁止吃鳳梨、柳丁、西瓜或芒果」這回事，只要記得「初期接觸時，要少量嘗試」、「日常享用，保持適量」。