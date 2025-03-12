「葉酸」吃不夠恐害胎兒神經缺陷　國健署列攝取4要訣

▲國健署提醒，女性在孕前就要留意葉酸攝取。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

攝取足夠的葉酸對幫助胎兒正常發育、成長及神經系統發展非常重要，但根據國健署108至112年「國民營養健康調查」結果，我國20至49歲育齡婦女中有10.29%缺乏葉酸。對此，國健署也提出4大葉酸攝取要訣，充足的葉酸攝取，不僅有助於準媽咪預防貧血，還能幫助胎兒正常發育與成長及神經系統的發展。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙指出，根據國外研究，懷孕初期需攝取足夠的葉酸，若攝取不足，可能導致胎兒腦及脊髓先天性神經管缺陷，同時準媽咪也容易出現疲倦、情緒低落、貧血等情形；建議孕前就要留意以下葉酸攝取4要訣：

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1.平時攝取要充足：懷孕初期是胎兒神經系統成長發育的重要階段，建議育齡婦女每日攝取400微克的葉酸，備孕中的婦女在孕前1個月至懷孕期間每日攝取600微克的葉酸，以供母體及胎兒所需。

2.深綠蔬菜要多吃：如菠菜、紅莧菜、空心菜等含有豐富的葉酸，建議每日至少需攝取1至2碗（2個拳頭大）深綠色蔬菜，或是其他包括肝臟、蛋黃、豆類（如黑豆、黃豆）、芭樂等，也是良好的葉酸來源。

3.高溫烹調要避免：葉酸是水溶性維生素B群的一種，容易在水中流失或在高溫下被破壞，所以在烹調時要避免煮太久或用太高的溫度烹煮，以避免食物中的葉酸流失。

4.額外補充要諮詢：葉酸並非攝取越多越好，充足且適量的攝取才是對健康最有益的作法，若在日常飲食中有攝取不足情形，必要時可洽詢營養師給予飲食評估及建議，或在醫師處方指導下，補充孕婦專用的營養補充品。

