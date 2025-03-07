29歲男喘不過氣竟「心衰竭」比6旬老父還慘　隨時可能猝死

▲員榮醫院心臟內科陳裕峰主任解釋患者左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈三條血管均嚴重阻塞。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名29歲年輕男性因喘不過氣就醫，醫師檢查發現他嚴重心衰竭，比自己60歲的爸爸還要嚴重，原來是該男子罹患高血壓多年卻未曾治療，且常熬夜、飲食不正常等因素，造成心臟血管已開始狹窄並逐漸惡化，三根動脈血管都嚴重阻塞，最終導致心臟功能衰退，情況嚴重時可能導致猝死。

收治個案的員榮醫院心臟內科主任陳裕峰指出，患者因喘得很嚴重、咳嗽，夜間也無法平躺睡覺，因為患者不抽菸，也沒有糖尿病，僅有高血壓未治療，剛開始並未懷疑患者血管可能有阻塞，但經過檢查後發現，患者心臟功能極差，左心室射出分率僅25%，屬於嚴重心臟衰竭。

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陳裕峰表示，心臟衰竭俗稱心臟無力，是指心臟功能受損，無法打出足夠血液量，以滿足身體及組織代謝的需求，進而產生一連串的症狀，臨床檢查會發現有心臟肥大、肝腫大的情形。根據醫學統計台灣文獻指出，心衰竭3年死亡率約50％，比例之高比癌症更為可怕。

▲29歲患者因高血壓未服藥，加上生活作息不正常，心臟三根動脈血管都嚴重阻塞。（圖／員榮醫院提供）

「一般而言，29歲的年輕男性不該有如此低的心臟功能。」陳裕峰說，這名患者60歲的父親也是自己的患者，兒子的情況比父親還嚴重，令人十分驚訝。

陳裕峰表示，一開始使用藥物治療，症狀改善但是心臟功能恢復仍不理想。進一步檢查，患者左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈三條血管均嚴重阻塞，這正是導致心臟功能下降的主因。

陳裕峰分析，與其他因病毒感染導致心臟衰竭的患者不同，該名男子的心臟衰竭是由慢性血管阻塞所引起，可能在20多歲時因高血壓但未按時服藥，且常熬夜、飲食不正常等因素，造成血管已開始狹窄並逐漸惡化，最終導致心臟功能衰退。

由於三條血管皆有問題，陳裕峰說明，依據治療標準，特別是考量患者年輕，建議進行冠狀動脈繞道手術（搭橋手術），藉由自身動脈或靜脈移植血管，以繞過阻塞部位，恢復血流供應。

陳裕峰強調，心血管阻塞引起的心臟衰竭，即使發生在年輕患者身上，也不容忽視。心臟衰竭常見症狀有容易疲倦、呼吸困難、心跳過快、水腫、夜頻尿症、胸痛及行為改變如焦慮不安、記憶力受損、作惡夢、失眠或頭暈等症狀，若有相關問題應透過詳細檢查找出病因，以進行適當治療。也提醒高血壓患者務必按時服藥，避免輕忽病情，以免導致不可逆的心臟損害。