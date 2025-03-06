11歲女童「胖到75公斤」4病上身　醫警告：成年恐甩不掉慢性病

▲醫師提醒肥胖恐造成多種慢性病。圖非當事人。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

一名11歲女童身高僅153.8公分，體重卻一度高達75公斤，不僅出現了脂肪肝、胰島素阻抗、打鼾，甚至出現卵巢囊腫。醫師示警，肥胖不僅影響兒童成長，若不及時干預，可能對其成年後的健康造成不良影響，導致多種慢性病纏身。

根據新華社報導，重慶11歲女孩欣欣（化名）體重達到62公斤，身高153.8公分，在當地醫院內分泌科被診斷為肥胖，並出現胰島素阻抗和脂肪肝。

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醫師建議使用糖尿病藥物「二甲雙胍」進行治療，並要求她控制飲食及加強運動，但欣欣的家庭因擔心藥物的影響而停止用藥，並未對飲食和運動做出足夠的改變，造成兩年後體重再增加了13公斤，並出現了打鼾等健康問題。

隨後，欣欣被診斷出腺樣體肥大並接受了切除手術，但醫師表示，長期改善呼吸問題仍需減重，在回到內分泌門診後，欣欣再被發現空腹胰島素提升，並有卵巢囊腫的跡象。

重慶醫科大學附屬兒童醫院內分泌科副主任朱高慧說，兒童的肥胖問題不僅限於脂肪過多，還可能造成一系列的健康問題，包括血脂異常、糖代謝障礙、內分泌紊亂、性早熟等，甚至可能影響心理健康，增加情緒障礙的風險。肥胖同樣可能對成年的內分泌系統、心血管系統、呼吸系統等造成持續影響，亦可能導致多種慢性病。

為了幫助欣欣，醫療團隊制定了綜合的治療方案，包括營養師建議的飲食計畫、復健科提供的運動指導及定期的代謝指標監控等。在為期3個月的科學減重後，欣欣的體重從75公斤降低到64.5公斤，腰圍則從85公分縮小到74.5公分，並且卵巢囊腫也未再度現形，肝功能與空腹胰島素回歸正常。

專家強調，極端的節食或過度運動可能會引發神經性厭食、關節損傷等健康風險，特別是已出現運動損傷或睡眠呼吸中止症狀者，應及時就醫，且家庭、學校和社區共同參與青少年肥胖防治工作才是關鍵。

專家同時提供了減重建議，包括主食可以用蒸馬鈴薯等根莖類取代米麵，烹調方法宜選擇蒸、煮，但忌飲用骨湯和肉湯；用餐時先吃蔬菜再進食肉類及穀薯類。同時，選擇跑步、游泳、跳繩等適宜的運動，每天維持30至60分鐘活動時間，周末則應多參與戶外活動，減少使用3C產品的時間。