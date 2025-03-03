塑膠餐盒微波超毒？　認識「分類編號」避免錯用

▲塑膠餐盒。（示意圖／Pixabay）

文／常春月刊

拉開保鮮膜封菜、寶特瓶當日常水壺、撐開耐熱袋打包剩菜、超商微波牛奶……這些方便是不是常常讓你捏把冷汗。

紙餐盒微波到底可以嗎？

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營養師瑜萱指出，不當的使用塑膠產品，可能會讓裡面的塑化劑、安定劑及塑膠單體溶汙染食品，這些具環境荷爾蒙特性的物質進入人體內，會造成內分泌失調，進而影響生長發育和生殖系統。

容器底部的秘密暗號

避免塑膠毒害，你一定要認識「塑膠分類編號」，這些數字代表的是不同塑膠材質的回收編號，不同塑膠材質有不同的耐熱溫度、耐酸鹼度、是否能重複使用等特性，只要了解和記住這些特性，使用塑膠產品實在也不用心驚驚。

1號：聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)

耐酸鹼、耐油、耐熱溫度為60-85°C、不可微波。

．常用於手搖飲封膜、飲料寶特瓶、食用油瓶、醬油瓶

★建議不要重複使用！

2號：高密度聚乙烯 (HDPE)

耐酸鹼、耐油、耐腐蝕、耐熱溫度90-110°C、不可微波。

．常用於耐熱袋、家庭號牛奶、耐熱袋、紙餐盒淋膜

★與1號一樣不建議重複使用，如果所使用的免洗容器是2號淋膜，也要注意不可微波加熱。

3號：聚氯乙烯(PVC)

耐油、耐熱溫度60-80°C、不可微波。

．常用於保鮮膜、雞蛋盒、調味罐

★因為不耐熱，所以在食物加熱或微波前，要記得先把保鮮膜取下。

4號：低密度聚乙烯 (LDPE)

耐酸鹼、耐油、耐腐蝕、耐熱溫度70-90°C、不可微波。

．常用於保鮮膜、透明塑膠袋、密封夾鏈袋

★與3號同樣不耐熱，在食物加熱或微波前，記得先把保鮮膜取下，也不要用一般夾鏈袋盛裝熱食。

5號：聚丙烯(PP)

耐酸鹼、耐化學物質、耐油、耐熱溫度100-140°C、可微波

．常見米杯、布丁盒、豆漿瓶、部分保鮮盒

★所有編號當中是唯一可以微波加熱，耐高溫的塑膠材質，但要注意這類塑膠要避免陽光直射，否則容易龜裂。

6號：聚苯乙烯(PS)

耐熱溫度70-90°C、不可微波

．常見養樂多瓶、冰淇淋盒、保麗龍碗

★不耐油也不耐高溫，建議不要用來裝太熱或太油的食品。

7號：其他

例如：聚碳酸酯(PC)、聚乳酸(PLA)。耐油、耐熱溫度120-130°C、不可微波。不屬於以上六類材質的塑膠容器像是美耐皿。

．聚碳酸酯(PC)：嬰兒奶瓶、運動水壺

．聚乳酸(PLA)：手搖杯、沙拉盒

餐盒加熱請注意 只有5號的PP材質較安全

我們常使用的紙餐盒、紙碗、紙杯等一次性免洗餐具，是紙漿外層加上一層食用蠟或塑膠淋膜製成食用蠟製成的紙盒、紙杯，不建議將容器加熱後食用，因食用蠟遇高溫加熱容易溶解，塑膠淋膜製成的產品，則要注意如果是編號2號、4號和7號的塑膠淋膜，也不適合微波加熱。只有編號5號的PP材質，使用於微波加熱，相對安全。

瑜萱建議，在使用前可以多加注意這些食品容器上標示的材質名稱及耐熱溫度等相關資訊，除此之外，如果遇到複合式材質、產品標示不清的情況，最好還是換成玻璃、陶瓷等可微波的器皿再微波，還是比較安心！

保鮮膜這樣選最安心 PMP減塑愛地球

市面上常見保鮮膜有聚氯乙烯（PVC）、聚偏二氯乙烯（PVDC）、聚乙烯（PE）、聚甲基戊烯（PMP）四種材質，其中縮寫結尾為「C」的保鮮膜含氯和塑化劑，對人體有害且燃燒產生戴奧辛，所以不建議選用。

瑜萱提醒，使用上避免與食物直接接觸，微波時也要拿起來，避免高溫造成的蒸汽凝結掉入食物中。而若使用聚乙烯（PE）要注意耐熱度-60～110 °C，使用時不要與高溫的食物接觸或用於烹調。

瑜萱建議，選用四種材質中安定性最高的聚甲基戊烯（PMP），雖然價格較高，但使用上比較安心，也可以使用矽膠重複使用的封膜，如此不必擔心塑膠溶出，也可以減塑愛地球！

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