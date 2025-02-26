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營養師推「6種食物」幫腸胃解壓　澱粉吃太多來根香蕉

▲▼營養師：綠香蕉營養價值高。（圖／Unsplash）

▲香蕉。（圖／Unsplash）

文／常春月刊

許多人常有吃完東西後肚子脹脹不舒服的感覺，這不適感真的讓人好困擾！造成餐後腹脹的原因甚多，其中一個原因為消化不良，而消化不良又可分為腸胃道蠕動異常、消化酵素分泌不足或活性不佳等。

消化酵素是什麼？

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營養小當家_阿罐營養師說明，消化酵素是可將食物分解成身體可吸收的小分子營養素，透過這些營養素來維持正常生理機能，若消化酵素不足或失能，則會造成營養素吸收不佳，導致身體運作異常產生健康問題；而消化酵素可分類為澱粉分解酵素、蛋白質分解酵素、脂肪分解酵素等，另外，有乳糖不耐症的人可能就是乳糖分解酵素不足而造成腹瀉的問題。

6類食物含消化酵素　幫助消化與吸收

消化酵素是可以額外補充的！如上所說，有些人的酵素分泌量不足而造成消化不良，因此，可從飲食中攝取消化酵素，幫助食物營養素的消化及吸收：

1、奇異果：幫助蛋白質分解。

2、木瓜：幫助蛋白質分解。

3、酪梨：幫助脂肪分解。

4、香蕉：幫助澱粉分解。

5、鳳梨：幫助蛋白質分解。

6、天然發酵製品：含多種消化酵素。

延伸閱讀：
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關鍵字： 常春月刊

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