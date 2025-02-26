喝咖啡害電解質流失？　醫點名「2類人」小心

▲醫師根據研究指出，喝咖啡造成的電解質流失沒有想像中可怕。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

不少上班族以咖啡開啟忙碌的一天，卻擔心每天喝「電解質會流失」。家醫科醫師李思賢表示，研究顯示，喝咖啡雖會增加鈉、鉀、鎂和鈣的排泄，但流失量沒有想像中可怕，加上可透過飲食補足流失的部分，適量喝影響不大。除非是腎功能較差或是激烈運動後的運動員，若只喝咖啡、沒攝取足夠水分與電解質，恐加重脫水與電解質流失的風險。

初日診所家醫科暨減重專科醫師李思賢在粉專指出，咖啡確實具有利尿作用，關鍵成分在於咖啡因，它會抑制抗利尿激素的作用，使腎臟產生更多尿液，同時增加腎臟的血流量，進一步加強利尿效果。不過，這種影響並非無限放大，人體會逐漸適應咖啡因的刺激，習慣性飲用咖啡者，對這種利尿效應的反應會變得較小，因此不會導致明顯的水分或電解質流失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲人們可透過日常飲食，補足流失的電解質。（示意圖／翻攝自pixabay）

至於電解質如鈉、鉀、鎂與鈣的排出方面，李思賢引述研究說明，流失量遠沒有想像中可怕，其影響極小、甚至可以忽略不計。研究發現，即使每天飲用3～4杯咖啡，電解質的排泄量仍維持在正常範圍內，「對整體健康幾乎沒有影響」。

李思賢接著說，更何況，人們的日常飲食已經含有足夠的鈉、鉀、鎂和鈣，身體會透過飲食來補足流失的部分。因此，對於一般的健康成人而言，適量喝咖啡並不會造成電解質失衡。

不過仍有部分族群須特別留意。李思賢點名，若本身屬於腎功能較差者，腎臟調節電解質的能力可能會受到影響，進而使體內的鈉、鉀等離子無法維持平衡。此外，運動員於劇烈運動後，若只補充咖啡、而未攝取足夠的水分與電解質，可能會加重脫水與電解質流失的風險。

李思賢強調，適量飲用咖啡對電解質的影響其實不大，若本身為上述2族群，可根據自身情況適當調整飲用量，並補充水分與電解質，以確保身體維持正常機能。