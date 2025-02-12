「4血型好發疾病」曝！醫：A型易得胃癌、B型肝癌機率增

▲血型可能影響得到某些疾病的風險，但關鍵仍是生活習慣。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你的血型可能決定你容易生什麼病。基因醫師張家銘指出，血型的確會影響某些疾病的風險，像是A型血容易發炎、罹患胃癌機率較高；B型血肝病風險高，應避免發展為肝硬化或肝癌；O型血凝血功能較弱，出血性疾病風險較高；AB型血則可能同時承擔A、B兩種血型的風險。但他也強調，血型決定的是傾向，是否會生病仍取決於生活習慣。

張家銘醫師在粉專發文說明，血型就像細胞的穿搭，紅血球上的糖分子決定「哪些病原體」喜歡找上門。他解釋，人們的紅血球外包裹著一層糖分子，不同血型代表不同的糖組合，而這些糖分子不只影響輸血相容性，還影響病原體的「黏附能力」。換句話說，不同血型者，就像穿著不同花紋的外套，某些病菌會特別喜歡某些花紋，「於是不同血型的人就會有不同的健康風險。」

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▲紅血球上的糖分子影響身體如何對抗病原體，甚至與癌症風險有關。（示意圖／免費圖庫pexels）

張家銘說，這些糖分子不只貼在紅血球上，還存在於腸胃道、呼吸道、血管內壁，影響身體如何對抗病原體，也影響血液流動、凝血功能，甚至與癌症風險有關。

張家銘分析「4種血型罹病風險」，並呼籲「血型只是健康的一部分，關鍵還是生活習慣」，並不代表某種血型就一定會得某種疾病，當知道自己的健康弱點時，就能針對性地預防：

A型血：容易發炎，胃和心血管要特別注意

A型血人紅血球表面有A型糖分子，使某些病菌（如幽門螺旋桿菌）特別容易附著在胃壁上，罹患胃癌的機率較高。另外，A型血人的免疫系統容易產生較強的發炎反應，這在某些情況下是好事，但若發炎失控，就會成為慢性疾病的溫床。發炎較明顯，恐讓血液較容易凝固，增加心血管疾病的風險。

A型血人最需要注意胃部健康，特別是有慢性胃炎或胃潰瘍，需檢查是否感染幽門螺旋桿菌，確診後一定要確實接受完整的抗生素療程，避免細菌殘留引發長期發炎，進一步增加胃癌風險。此外，可多攝取抗發炎食物，如深色蔬菜和 Omega-3脂肪酸，以平衡身體的發炎反應。

▼A型血人罹患胃癌機率較高，應多留意。（示意圖／達志）

B型血：肝病風險較高，免疫系統反應獨特

B型血人紅血球上有B型糖分子，對於某些病原體而言就像「專屬停車位」，其中和B型肝炎病毒的關係特別密切，這提升感染B型肝炎的機率，也較容易發展為慢性肝病或肝癌。

B型血人最需要注意肝臟健康，特別小心B肝的傳播，並確認是否已接種B肝疫苗。若已帶有B肝病毒者，須定期追蹤肝功能，避免發展成肝硬化或肝癌。另外，也要避免過量飲酒，減少加工食品和高脂肪飲食，降低肝臟負擔。

O型血：出血性疾病風險高，容易胃潰瘍

O型血人的特點是紅血球上沒有A或B型糖分子，讓某些病菌找不到「落腳點」，因此在某些感染性疾病（如瘧疾）上的風險較低。但缺少這些糖分子，也存在一些獨特的健康挑戰。

O型血人凝血功能較弱，出血性疾病的風險較高，例如感染登革熱時，可能比其他血型者更容易出血或病程更嚴重。另外，O型血人胃酸分泌較多，容易胃潰瘍。飲食上要減少刺激性食物的攝取，並在出現胃痛或消化不良時及早檢查，確保胃部健康。

▼O型血人凝血功能較弱，得到出血性疾病的風險較高。（示意圖／CFP）

AB型血：同時承擔A、B型風險，免疫系統反應較複雜

AB型血人的紅血球上同時帶有A和B型糖分子，在某些情況下享有A型或B型的優勢，但同時也可能承擔2種血型的風險。例如，AB型血人的心血管疾病風險高於O型血，免疫系統反應也較複雜。這代表AB型血人應同時關心心血管與肝臟健康，平時規律運動、均衡飲食、定期健康檢查，有助於減少潛在風險。