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「天冷小孩容易尿床」原因曝　醫提醒4情況要注意

▲睡覺。（圖／CFP）

▲醫師提醒，小孩超過7歲還尿床要注意。（示意圖／CFP）

文／中央社

天氣冷颼颼，兒科醫表示，小朋友尿床機率增加，季節性膀胱過動通常會逐漸恢復，當心是否為環境改變、飲食問題、泌尿道感染、構造或代謝異常等問題，過了7歲後還尿床快就醫。

開業兒科醫師麥建方今天接受媒體電訪說明，季節變化時，小朋友可能會比較容易尿床或尿急，這種稱為季節性膀胱過動，多半不用特別理會，大概2到4週就會慢慢恢復正常，單純晚上容易尿床則建議睡覺前不要喝太多水，或是吃含水量比較多的食物，例如奶、稀飯等。

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麥建方表示，到了小學後若晚上還尿床，未來跟同學出去，可能會有社交問題，且對小朋友來說，能夠控制自己的大小便對自信心來說也非常重要，所以通常在5到7歲會開始比較積極介入、訓練小朋友。

至於小小孩要戒尿布，麥建方認為，3、4歲再戒都還來得及，但如果到了小學仍需要包尿布，就建議帶去看醫生，目的主要是確認是否有大腦不成熟之外的問題，比方說抗利尿激素夜間分泌不足、反覆泌尿道感染、泌尿系統構造畸形等，需要就醫並與醫師討論。

麥建方說，若尿床外，白天可能每30分鐘就要跑廁所，且每次只尿一點點，就醫檢查沒有問題後，應避免吃太多刺激膀胱、利尿的東西，比方說茶類、可樂等，還有注意小朋友可能吃某些水果容易想尿尿，由家長依經驗篩選。

不過，麥建方提醒，家長也應留意孩子在排尿時是否感到其他問題，像是腹痛、尿色改變、孩子在睡覺是否容易打鼾嚴重等，尤其白天頻尿，且尿很多又容易口渴，恐是兒童期糖尿病引起的DKA（糖尿病酮酸中毒）。

他指出，兒童期糖尿病第一次被發現，往往都是以DKA表現，常見就是本身吃多、尿多、小孩卻不斷變瘦，還有就是容易莫名腹痛、精神不好，雖然這是極端狀況，家長仍應當心。

麥建方重申，頻尿這件事情可以從很簡單的季節變化到剛換環境緊張，甚至飲食問題造成，病因性則可能是泌尿道感染、構造異常或兒童期糖尿病，7歲之後如果還在尿床務必就醫。

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關鍵字： 尿床 季節性膀胱過動 兒科

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