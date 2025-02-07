淋雨真的會感冒？　醫揭「雨天4大行為」超傷身

▲汪小菲雨中漫步。（圖／資料照）

文／常春月刊

這幾天，到處都下雨，雨天雖然帶來浪漫和寧靜的氛圍，但許多人在雨中往往忽略了一些潛在的健康和安全隱患。你知道雨天的哪些危險行為，對健康有危害嗎？

對此，重症醫師黃軒指出，從被雨淋濕到穿著濕衣服、在積水中玩耍，甚至忽視濕滑路面的風險，這些行為可能對身體健康造成不可忽視的影響：

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1、你一直在雨中淋濕

許多人喜歡在雨中漫步或因突如其來的雨而被淋濕。然而，長時間暴露在潮濕環境中可能導致以下健康問題：

．免疫系統受損

研究顯示，淋雨可能導致體溫下降，進而削弱免疫系統，使人更容易感染感冒或流感。另一篇研究提醒大家，當濕冷使得你的體溫下降1℃時，你的免疫力可能減少約30%至37%。那是因為體溫下降會導致血管收縮，減少血液流向皮膚和外周組織，進而降低免疫細胞（如白血球）到達感染部位的效率。

．關節炎風險增加

潮濕和寒冷的環境可能加重關節炎患者的症狀，特別是對於已有慢性關節疾病的人群。2019年的研究顯示，在氣壓低的天氣條件下，骨關節炎患者的疼痛感平均增加了20%；日本京都大學的研究也發現，氣壓越低，關節腫脹或疼痛的指標越惡化，這可能與關節內滑液壓力變化有關。

2、你一直穿著濕鞋/濕衣服

雨天中，鞋子或衣服被打濕是常見情況，但這種行為可能帶來以下風險：

．皮膚感染

濕潤的環境為細菌和真菌提供了理想的繁殖條件，可能導致足癬或其他皮膚感染。一項研究顯示，潮濕環境中，足癬的傳播率顯著增加，特別是在公共場所如游泳池、更衣室和淋浴間，這些地方的濕度通常超過70%，為真菌提供了理想的生長條件。

．濕冷相關疾病

穿濕衣服可能導致體溫過低，增加患上低溫症的風險，特別是在氣溫較低的雨天。穿濕衣服會顯著加速熱量散失，因為水的導熱性比空氣高約25倍，導致身體熱量更快地散發到環境中；在水中或穿濕衣服的情況下，體溫下降速度更快。例如，在10°C的水中，未保護的身體核心溫度可能每小時下降約2°C；穿濕衣服在寒冷環境中暴露12小時至數天，可能導致戰壕足或其他冷相關傷害。這些傷害通常伴隨腫脹、麻木和疼痛。

3、你一直在積水中行走/玩耍

積水看似無害，但其實隱藏著多種健康風險：

．細菌與病毒感染

洪水或積水地區，特別是農田、牧場或城市下水道附近，病菌濃度較高。這些積水中可能含有病原體，如大腸桿菌或鉤端螺旋體，接觸或誤食被污染的水可能導致胃腸道疾病或鉤端螺旋體病。2000年泰國大雨後的水災期間，其鉤端螺旋體病爆發，感染人數超過5000人，死亡近200人；2009年莫拉克風災後積水，台灣南部地區在短短兩個月內確診超過150例鉤端螺旋體病病例，其中1例死亡。

．皮膚損傷

酸雨可能含有硫酸鹽、氮氧化物和氨等化學物質，這些物質會對皮膚產生刺激作用，導致乾燥、紅腫或瘙癢。酸雨的pH值通常低於5.6，長期接觸可能破壞皮膚的天然屏障功能引發過敏症狀。

4、你忽略了天雨路滑

雨天中，交通事故的風險顯著增加，這不僅對生命安全構成威脅，也可能對健康造成長期影響：

．你容易滑倒或摔傷

濕滑的路面容易導致行人滑倒，可能造成骨折或其他外傷。在濕滑地面上，跌倒事故中約有5%-15%會導致嚴重傷害（如骨折），其中老年人是高風險群體，可能出現髖關節骨折或脊椎壓縮性骨折。

．車禍事故，在雨天增加

雨天的交通事故率比晴天高出2至3倍，主要原因包括視線不佳、路面濕滑和駕駛員反應時間不足。台中市警察局的統計顯示，2022年上半年雨天期間平均每日發生48.3起交通事故，顯示雨天事故風險顯著增加；國際研究指出，雨天車禍的發生率增加了約14%，其中85%以上的事故與駕駛員未能適應雨天條件有關。

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