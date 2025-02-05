大S肺炎猝逝！醫揭「恐怖缺氧真相」　2徵兆恐24小時奪命

▲大S在日本病逝，消息震驚各界。（圖／翻攝自大S徐熙媛）

記者李佳蓉／綜合報導

大S因流感併發肺炎病逝日本，引發大家對肺炎的關注。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，臨床上會遇到一些「快樂缺氧」的肺炎重症患者，表面上看似症狀不嚴重，卻是最嚴重的陷阱，其致命之處在於患者往往因自覺無恙而忽略就醫，一旦因隱形缺氧而出現意識模糊、嘴唇發紺時，已是重症肺炎最後階段的表現，恐在24～48小時奪命。

黃軒醫師在粉專發文說明，「快樂缺氧（又稱隱形缺氧）」是嚴重肺炎的沉默殺手，其顛覆傳統對「缺氧必喘」的認知，猶如藏在笑容背後的呼吸危機。他透露，該現象常見於他的肺炎重症患者，血氧濃度明明已嚴重不足，卻未出現明顯呼吸困難的症狀，因延誤就醫的風險極高，「可能瞬間快速引發多重器官衰竭甚至死亡」。

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黃軒表示，「快樂缺氧」並非醫學上的正式術語，而是臨床對「沉默性低血氧症」的通俗描述。他解釋，正常的血氧飽和度（SpO₂）應維持在95%以上，若低於92%即屬異常。然而，快樂缺氧的患者即使SpO₂降至70～80%（瀕臨危險值）仍可能行動自如、談笑如常。

黃軒接著說，此現象常見於重症如病毒性肺炎（新冠病毒、流感病毒）、嚴重細菌性肺炎（肺炎鏈球菌）、急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。臨床的重症醫療上，他確實會遇到快樂缺氧的肺炎重症患者，其胸部X光表現或抽血報告惡化，但表面上看來症狀又不嚴重，導致患者與家屬經常錯過就診黃金時間。

▲因「隱形缺氧」的患者表面上看來症狀不嚴重，導致經常錯過就診黃金時間。（示意圖／記者李毓康攝）

提及「為何已嚴重缺氧，患者卻不自知」。黃軒提到原因有2個，其一為「代償機制掩蓋危機」，因人體在慢性缺氧時會啟動代償反應，如加快呼吸頻率、提高心跳速度以維持氧氣供應，但某些肺炎患者因肺部發炎區域神經受損，或中樞神經對缺氧反應遲鈍，未能觸發急促呼吸的求救訊號。

再者是「二氧化碳滯留未同步發生」。黃軒說，典型呼吸困難源於體內二氧化碳累積，刺激腦部呼吸中樞。然而，部分肺炎患者因肺泡仍能排出二氧化碳，血中CO₂濃度正常，故未觸發喘促感，形成「缺氧但無窒息感」的矛盾狀態。

黃軒強調，快樂缺氧最危險之處在於延誤診療黃金期，患者往往因自覺無恙而忽略就醫，等到出現意識模糊、嘴唇發紺時，肺部損傷已不可逆。他也提醒，面對呼吸道疾病，除了提高警覺，更需善用科技工具主動監測。唯有及早介入，才能阻斷這條沉默的奪命鏈。