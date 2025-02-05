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下體突大出血！她「子宮頸爛掉發臭」　醫急求1件事

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▲女子下體突大出血，子宮頸已爛掉發臭引發敗血症。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

婦產科醫師王樂明日前在粉專PO文指出，急診來了一名陰道大量出血的50多歲女子，前一週已被診斷為子宮頸癌末期的她，此次就醫抽血報告呈現敗血症，全都是血難以內診「子宮頸也爛掉發臭」，讓他看了不禁感嘆。藉此個案呼籲，抹片每年要定期做，有些人認為自己更年期不需要檢查，可是大錯特錯的觀念。

萬芳醫院婦產科產科主任王樂明醫師指出，該名癌末女子的白血球飆到10萬、血紅素只剩下3，病況已走向敗血症，腎功能也因腫瘤壓迫「也不行了」。他提醒女性們，要好好愛護身體，抹片每年定期做，無奈有些人存在「自己不可能會得到」的鴕鳥心態，也有些人缺乏觀念，認為進入更年期就不需要檢查了。

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「錯了！」王樂明強調，即使更年期還是要定期做抹片。他要大家記住「藥比食物還貴」，目前子宮頸抹片檢查已下修年齡至25歲，提醒只要有過性行為的女性都要做抹片檢查，以利及早發現及早治療。

PO文底下有網友好奇發問，「抹片檢查要到幾歲，可以不用再繼續？」王樂明說明，須至80歲後，若連續3年抹片都正常，可每3年做一次，即使子宮全摘除了也要做抹片。

▲▼女子,性侵,性騷,家暴,女性,女人。（示意圖／CFP）

▲王樂明醫師提醒，只要有過性行為的女性都要做抹片檢查。（示意圖／視覺中國）

台北市立聯合醫院陽明院區婦產科主治醫師徐靖曾指出，子宮頸癌通常是由人類乳突病毒（Human Papillomavirus，HPV）所引起，這是一種常見的性傳染病。在正常情況下，人體的免疫系統可以清除HPV，但某些型別的HPV可能會導致細胞變異，最終導致子宮頸癌的發生。

徐靖特別提到，早期的子宮頸癌大多沒有症狀，但如果出現了「異常陰道出血、不規則月經、性交疼痛或出血」等症狀，多數病情已經惡化，因此仍建議女性要施打HPV疫苗和定期做抹片檢查。

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