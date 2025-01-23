春節當心「病毒大熔爐」　醫示警：嬰幼兒染RSV恐增氣喘風險

▲嬰幼兒感染RSV後恐增加氣喘風險。（示意圖／123RF）



文／中央社

過年南來北往走春，除流感、COVID-19外，台大醫院小兒感染科教授黃立民今天指出，呼吸道融合病毒（RSV）威脅也不容小覷，尤其嬰幼兒感染恐提高氣喘風險，留下終身後遺症。

冬天本就是各種呼吸道病毒好發季節，黃立民今天透過新聞稿提醒，今年過年比往年早，當心「舉家團聚、探親訪友」成群聚感染大熔爐，而RSV是僅次於流感與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的常見嚴重呼吸道病毒，嬰幼兒感染RSV後可能引發支氣管炎、肺炎等重症，部分甚至須住院或使用呼吸器。

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黃立民指出，一個病毒的威脅程度取決於2個關鍵因素，包括在環境中存活的時間以及成年人感染的嚴重性。RSV能在物體表面存活長達2天，比流感更久，且成年人感染多為較輕微症狀，更容易在不經意間傳播，增加傳染給家中嬰幼兒、年長族群的風險。

RSV對嬰幼兒的威脅尤為嚴重。黃立民解釋，因嬰兒肺容積較小，RSV感染後更易在短時間內引發呼吸道阻塞，導致呼吸困難或其他嚴重症狀，若進一步發生細菌繼發感染，恐對健康構成嚴重威脅。

此外，研究顯示，嬰幼兒時期感染RSV會使氣喘風險增加數倍。黃立民說明，RSV特別容易導致免疫系統偏向過敏反應，由於嬰幼兒的免疫系統尚未成熟，更容易因RSV感染而導致免疫失衡，進一步影響呼吸系統的結構和功能發展。

黃立民強調，嬰幼兒若感染RSV不僅提高過敏性疾病風險，還可能對呼吸道健康造成持續性損害，及早採取有效的防護措施，對於保護嬰幼兒健康，台灣已跟上國際腳步，提供更可靠的防護方案。

根據衛生福利部疾病管制署網站，RSV可藉由感染者呼吸、說話、咳嗽或打噴嚏時釋放到空氣中的顆粒和飛沫傳染，另一個傳播方式是手接觸到被飛沫污染的物體，例如嬰幼兒的玩具、床單、床欄，再接觸眼口鼻的黏膜造成傳播。