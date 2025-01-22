林珍羽不菸罹肺腺癌！醫警告留意「8大症狀」：早期常誤認感冒

▲台北市議員林珍羽。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

民眾黨台北市議員林珍羽22日透露確診肺腺癌第一期，也提到自己從不抽菸。醫師指出，近年女性和非吸菸者罹患肺腺癌的病例逐漸增加，且肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，要留意一旦出現「咳嗽持續2周以上、有氣喘、胸痛、背痛、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、咳血」等症狀，要盡快就醫檢查。

林珍羽22日透過臉書發文表示，一直以來自己是全家最健康的，「大家要記得定期健康檢查，感謝低劑量斷層掃描，（LDCT），從來不抽菸的我，怎麼也沒想到會被確診肺腺癌1期。」

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針對肺腺癌，台北慈濟醫院胸腔外科主任程建博曾指出，肺癌可分為幾個不同種類，其中肺腺癌是目前肺癌中人數最多的，大約有超過6、7成，值得注意的是，肺腺癌初期症狀不明顯，也常容易被誤認為是感冒，有將近75%的肺癌病患，發現時已到了第四期。

程建博提醒，有很多人等有症狀再檢查時，都可能已接近晚期，僅約2成能手術切除，存活率在癌症當中算較差的，因此若有吸菸史者（含二手菸）、長期暴露在油煙環境的廚師及家庭主婦、暴露工廠廢氣或特殊污染環境者（如建築工人、油漆工人、礦工等）、肺結核病史、肺纖維化、癌症家族史等都是高危險族群，要定期做肺部檢查。