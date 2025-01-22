失智症有望早期發現！　AI眼部掃描技術助預測腦病變

文／NOW健康編譯組綜合外電

根據2024年衛福部委託國家衛生研究院的調查「全國社區失智症流行病學調查」顯示，全國社區65歲以上長者失智症盛行率為7.99％，並推估在2041年，65歲以上的失智症人口將達到68萬人。失智症目前仍無法治療，因此及早發現，延遲病情進展了為當前重點，好消息是，據《BBC》的報導，蘇格蘭正研發一種AI醫療科技，將能藉由眼部檢查，提早發現失智症。

蘇格蘭研究突破 眼部血管成失智症預測新指標

研究團隊「NeurEYE」蒐集了蘇格蘭眼科近100萬份眼部掃描影像，利用人工智慧發展出一套新型的演算法，透過該演算法的，能夠評估眼部血管的健康狀況，找出潛在的神經退化性疾病，該團隊的所建立的資料庫未來將有望被臨床採納，預防相關疾病，突破目前的醫療現況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「眼睛能告訴我們的事情，比人們想像的還要多」NeurEYE負責人巴爾金．迪倫（Baljean Dhillon）解釋，視網膜就像是腦部健康的氣象預報，由於眼睛裡的血管非常精密，相較其他部位的血管更能反映出身體的健康狀態。

迪倫表示，如今在英國地區只要透過基本的設備來檢查視網膜，就能預測晚年可能會發生的腦部變化，最典型的例子就是失智症，而該技術預計於2026年開始推廣至當地的眼科診所。

失智症尚無治療方法 早發現爭取更多時間

失智症將會讓人的腦細胞失去作用，不僅會影響記憶，思考以及表達能力都會受到影響，根據英國慈善組織「Dementia UK」的調查，65歲以上有1/14的人會有失智症，80歲以上則來到1/6。退化型的失智症，主要分為以下3種：

1.阿茲海默症（Alzheimer`s Disease）： 早期病徵最明顯的為記憶力衰退，對時間、地點和人物的辨認出現問題，為兩種以上認知功能障礙，臨床病程約為8到10年。

2.額顳葉型失智症（Frontotemporal lobe degeneration）： 腦部障礙以侵犯額葉及顳葉為主，特性為早期即出現人格變化和行為控制力的喪失，常常會有不合常理的行為舉動；或是早期就出現語言障礙。

3.路易氏體失智症（Dementia with Lewy Bodies）： 在早期就可能會伴隨著身體僵硬、手抖、走路不穩、重複地無法解釋的跌倒現象，並且會有比較明顯的精神症狀，例如：鮮明的視或聽幻覺、情緒不穩或疑心妄想等症狀。

失智症目前仍沒有治療方法，但早期診斷，可以讓患者以及家屬們有更多的時間準備，並有效地延遲失智症的進程。

在愛丁堡開眼科診所的伊恩．卡梅倫（Ian Cameron）解釋，身體的各種狀況都能透過眼睛反映，如心血管疾病、糖尿病、神經系統疾病都是如此。透過這項技術，我們能更早的發現疾病的到來，並且更早做好準備。



更多NOW健康報導

▸抽脂等於減肥？ 醫破除迷思揭抽脂常見方式及適合季節

▸氣溫驟降易誘發腦中風！ 醫盤點危險因子強調預防關鍵