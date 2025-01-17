醫師瘦下18公斤！親曝外食減重2訣竅：半醣飲食法+進食順序調整

▲行健大直健康管理診所院長梁程超分享自己減重心法。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

行健大直健康管理診所院長梁程超本身是肝膽腸胃科醫師，平常都在叮囑患者注意避免脂肪肝，卻在一次健檢中驚覺自己也面臨中度脂肪肝、三高與肥胖威脅，這才發現醫師也會犯不少減重迷思。梁程超後續透過容易執行的「半醣飲食」以及運用胰島素分泌原理調整進食順序，另搭配超慢跑、7分鐘運動，在一年半時間減下18公斤，脂肪肝消除，血壓也恢復正常。

梁程超分享，自己從小就食慾好，特別愛吃米飯、肉類和水果，珍珠奶茶、拿鐵、焦糖瑪奇朵咖啡是看診必備，餅乾麵包是忙碌時解嘴饞和充飢的食物，長期久坐、盯電腦螢幕、缺乏運動是生活日常。到了 45 歲那年，在醫院做的健康檢查顯示體重高達 84 公斤、BMI 28 已是肥胖等級，超音波檢查顯示有中度脂肪肝，也有高血壓、高血糖及高尿酸等三高問題。

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▲梁程超分享三餐的準備。（圖／記者洪巧藍攝）

梁程超開始減重後，體認找對方法非常重要，也必須要容易執行，後續遵循「半醣飲食法」把平常吃的碳水化合物減半，增加蛋白質和蔬菜量，一天的蔬果、蛋白質、碳水化合物的餐食比例約是2:2:1，且必在 12 小時內吃完三餐，另 12 小時完全禁食，讓身體新陳代謝有效進行。這樣的斷食，只要不吃宵夜，基本上每個人都可以簡單達成。

除了減醣，梁程超減重另一重點把進食順序調整為「水、肉、菜、飯、果」。他說明，這樣會先吃低升糖指數的食物，讓血糖波動較小、而先吃蛋白質食物，也可以啟動升糖素協助燃燒脂肪。晚餐以肉類、海鮮等蛋白質及蔬菜為主，飯吃不多，若吃完肉類蔬菜已有飽足感就不吃飯；而針對外食減重，更是要掌握半醣飲食和進食順序兩大訣竅。

▲運動營養師示範7分鐘間歇運動，深蹲為其中之一。（圖／記者洪巧藍攝）

單純靠運動減重的效果遠遠不如飲食控制，但如果要降低體脂及內臟脂肪，運動效果會優於單純的飲食控制。梁程超為了減脂，每周「超慢跑」超過150分鐘並且搭配7分鐘間歇運動（HIIT） 結合有氧及肌力訓練。

梁程超就這樣靠著半醣飲食和超慢跑與 7 分鐘運動，一年半時間減重18公斤，不只脂肪肝消除，胰島素阻抗指數也從3.13的嚴重程度降到1.74的輕微等級，身體年齡更比實際年齡年輕11歲。

根據世界衛生組織的標準，身體質量指數（BMI）大於或等於 30 的肥胖人口，幾乎人人都有脂肪肝。肝病防治學術基金會統計國人 40 歲以上脂肪肝發生率 40%，50 歲以上更高達50%，相當於國人每 2 個中年人就有 1 人有脂肪肝；就連 20∼29 歲的年輕族群，也有近 3 成患者。

梁程超指出，只要體重減輕 5%就能有機會改善脂肪肝，體重減輕 7%可讓肝發炎指數下降，體重減輕10%更有機會改善脂肪性肝炎。他把自己的減重經驗寫成《消脂肪肝、抗四高 最強半醣飲食》一書，從飲食到運動方法一次詳解。

梁程超的太太陳子苓出席新書發表會，也笑談梁醫師對進食順序的堅持，即便他們一起吃日式料理的鰻魚飯，也會先吃完鰻魚再吃飯，若吃義大利麵則會先吃完肉醬再吃麵條。

▲▼行健大直健康管理診所院長梁程超分享自己減重心法。（圖／記者洪巧藍攝）