他旅遊「突拉出黑屎」罹肝癌！　醫曝1關鍵致病因

▲男子拉出黑便，發現是肝癌引發食道靜脈曲張而出血。（示意圖／記者林緯平攝）

文／健康好厝邊

肝炎帶原不自知更危險？他出遊解黑便意外發現肝癌

肝癌素有「沉默殺手」之稱，根據台灣衛生福利部統計，111年約有1萬9000人死於肝癌、肝硬化及肝炎，去年十大癌症肝癌仍穩居十大癌症死因第四名。許多患者甚至是其它症狀意外發現，國泰綜合醫院消化內科陳柏諺醫師分享，近期收治一名70歲男性，外出旅遊時因黑便症狀就醫，檢查後才發現是肝癌引發食道靜脈曲張而出血，且病人從未檢查過B、C型肝炎問題，顯示仍有不少國人忽視定期篩檢的重要性。

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海內外不少名人都因肝癌在中壯年離世引發國人討論，而「肝炎、肝硬化、肝癌」的肝癌三部曲是最重要的風險因子。陳柏諺醫師解釋，當肝臟因為病毒或是過多脂肪堆積而長期慢性發炎，或是反覆發炎後復原造成的肝纖維化問題隨著時間累積惡化，就有可能演變成肝硬化甚至最終進展成肝癌。

慢性肝炎主要原因之一是病毒性肝炎如B型與C型肝炎帶原者，若未妥善治療和監控，罹患肝癌的風險大幅提高。慢性肝炎帶原未必有明顯症狀，健檢報告的肝指數正常，也不表示本身沒有B肝。陳柏諺醫師表示，如檢查出B型肝炎或C型肝炎，應積極配合抗病毒藥等治療，可有效清除病毒減少活化風險，並每半年接受一次血液與超音波檢查。

▲脂肪肝很可能成為未來影響國人肝臟健康的主因。（示意圖／亞大醫院提供）

外食吃太多國人「肝包油」變多？有脂肪肝應每年肝臟檢查

此外，酒精肝以及「肝包油」也是國人常見的肝病原因，陳柏諺醫師指出，現代人生活節奏忙碌，外食比例增加，長期攝取高油、高鹽及高熱量的飲食以及含糖手搖飲料等，都會增加脂肪肝風險。隨著我國B型肝炎、C型肝炎的篩檢與治療達成率逐漸上升，未來脂肪肝很可能將是影響國人肝臟健康的主要原因。

陳柏諺醫師表示，脂肪肝目前無專門藥物可治療，預防與管理主要靠健康的生活方式。改變飲食習慣是關鍵，建議以清淡飲食為主，多攝取高纖維蔬果及優質蛋白質，避免高糖、高脂肪食品。同時，保持規律運動以控制體重，並定期進行肝臟檢查，有脂肪肝問題者約25%會合併有肝功能指數（GOT、GPT／AST、 ALT）問題，應每年進行一次肝臟檢查，有合併其他風險因子或肝功能異常，則建議每3個月到6個月追蹤一次。

B肝、C肝病毒易再活化！及早檢測治療阻斷肝癌三部曲

陳柏諺醫師提醒，B肝、C肝病毒就如同帶狀疱疹，當身體免疫力下降或年紀漸增，就可能再度活化而造成肝炎惡化。統計顯示，B肝帶原者如持續有肝炎的發作，有15～20%患者會發生肝硬化；而C型肝炎病毒感染超過一半以上變成慢性肝炎。近年國人脂肪肝比例逐漸上升，應遵醫囑定期追蹤，及早採取控制體重、均衡飲食、規律運動、養成健康生活型態，幫助減輕脂肪肝問題。

陳柏諺醫師強調，早期檢測肝臟發炎情況，及早進行治療與控制是預防肝炎演變為肝癌的重要手段，為降低肝癌對國人健康的衝擊，衛福部目前針對45至79歲未接受過肝炎篩檢的成人，終身一次免費的B型與C型肝炎檢查。透過早期篩檢和診斷，不僅能降低病毒傳播率，還能有效預防肝硬化及肝癌的發生。

本文經授權轉自：健康好厝邊