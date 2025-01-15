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55歲婦告別梨形身材　3招4個月甩肉15公斤親友驚艷

減重專科醫師表示，女性如果進入更年期後仍維持梨形身材，恐有肝臟代謝問題。（示意圖，photoAC）

▲減重專科醫師表示，女性如果進入更年期後仍維持梨形身材，恐有肝臟代謝問題。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

一名55歲婦人因停經後荷爾蒙變化，而苦惱於「梨形身材」與中度脂肪肝，經過4個月的努力，成功減重15公斤，體脂率大幅下降，成功擺脫「梨形身材」的困擾，順利在女兒結婚時，穿上旗袍美美亮相，大家都誇她是「最美丈母娘」。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍表示，年輕女性由於雌激素分泌旺盛，容易導致荷爾蒙失衡，脂肪較易堆積於大腿與臀部，變成梨形身材。但進入更年期後，雌激素分泌減少，脂肪更容易囤積在腹部，變成「蘋果身材」。

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陳威龍提醒，更年期後仍維持梨形身材，可能與肝臟代謝功能異常有關。肝臟是代謝雌激素的重要器官，當其功能受損時，雌激素代謝產物無法有效清除，進而導致脂肪堆積在下半身。

陳威龍醫師建議，梨形身材的女性可透過飲食調整、運動及營養補充來改善體態，選擇低GI飲食搭配高纖維攝取，多攝取蔬菜水果，尤其是花椰菜、甘藍等十字花科蔬菜，有助於降低胰島素阻抗。另外多吃富含硫代葡萄糖苷、胺基酸、維生素B群和穀胱甘肽等等營養素的食物，幫肝臟好好補一補，對於抑制肝臟發炎、促進肝臟修復具有顯著效果。同時，加上規律的有氧和阻力運動，不僅能雕塑身材，還能提升基礎代謝率。


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