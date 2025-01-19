咖啡「喝對時間」最護心！研究：死於心血管疾病可能性降31%

▲與不喝咖啡的人相比，研究發現早上喝咖啡者，死於心血管疾病的可能性降低31%。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

文／常春月刊

最近的一項研究表明，就咖啡和心臟健康而言，重要的不僅僅是喝多少的量，而是喝咖啡的時間，研究人員發現了喝咖啡保護心臟健康的最佳時機。《歐洲心臟雜誌》發表的最新研究發現，與整天喝咖啡的人相比，早上喝咖啡的人死於心血管疾病的風險和整體死亡風險較低。

新奧爾良杜蘭大學Lu Qi博士指出，這是第一項測試咖啡飲用時間模式和健康結果的研究，研究結果表明，重要的不僅僅是喝咖啡或喝多少咖啡，一天當中喝咖啡的時間也很重要。

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這些發現是基於對1999年至2018年間參與美國國家健康和營養調查（NHANES）的40,000多名成年人，一整天攝取的食物和飲料的類型、數量和時間的分析。他們完成了整整一週的詳細飲食日記，並對參與者進行了9到10年的隨訪，同時也記錄了他們的死因。

▲研究人員發現「早上喝咖啡」是保護心臟健康的最佳時機。（示意圖／達志）

分析發現，與不喝咖啡的人相比，早上喝咖啡的人死於任何原因的可能性降低了16%，死於心血管疾病的可能性降低了31%；與全天喝咖啡的人相比，不喝咖啡的人，則沒有觀察到風險降低。研究也指出，無論喝了多少杯咖啡，早上喝咖啡的人都能享受到保護作用。

研究人員尚未研究早晨喝咖啡有益於心臟健康的確切機制，但Lu Qi博士提出了一個可能的解釋：下午或晚上喝咖啡可能會擾亂晝夜節律和激素，例如褪黑激素，這反過來又可能影響發炎和血壓等心血管危險因素。

Lu Qi博士補充說明，還需要進一步的研究來驗證在其他人群中的研究結果，需要臨床試驗來測試改變人們喝咖啡的時間的潛在影響。

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