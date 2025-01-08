半夜好想吃東西！營養師大推「6食物」秒解嘴饞　吃鹹酥雞配3物還能鏟油

▲半夜突然嘴饞，比起鹹酥雞，有其他更好的選擇。（圖／Unsplash）

文／常春月刊

鹹酥雞配啤酒是不少人的宵夜首選，在半夜大口吃肉、大口喝酒，不但會產生滿滿的罪惡感，熱量也會跟著爆棚！尤其油炸物含有高油、高鹽分；啤酒更是有「液體油脂」的稱號，食用過量不僅容易變胖，還會對健康產生負面影響，增加心血管疾病和腸胃問題的風險。

半夜管不住嘴想吃鹹酥雞？ 搭配3食物吃幫助鏟油解膩

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如果真的管不住嘴點了一份鹹酥雞，該如何吃才能降低罪惡感呢？建議可以多搭配「高纖維食物」一起吃！高纖維食物不但能促進消化、減少油脂吸收，還能延長飽腹感，避免在半夜追劇、加班時過量飲食，造成肥胖。以下是可搭配鹹酥雞一同食用的高纖維食物，讓你在大快朵頤的同時輕鬆保持健康：

．沙拉：生菜或蔬菜沙拉，可選擇無油或添加少許橄欖油，搭配小黃瓜、番茄、胡蘿蔔，豐富纖維幫助減少油脂吸收，還能補充營養。

．地瓜：可選擇用烤地瓜或蒸地瓜。地瓜富含膳食纖維，是健康碳水化合物的好選擇；蒸烤地瓜不僅香甜，也能幫助去油解膩、增加飽腹感，非常適合與鹹酥雞搭配！

．毛豆：毛豆含豐富纖維質和蛋白質，可說是健康食物中的超級巨星！不僅能夠幫助增加飽腹感、減少油炸食物的攝取量，也是素食者補充植物性蛋白質的優良來源。

晚上追劇突然嘴饞該吃什麼？

不過，鹹酥雞為油炸物，可能容易引起身體發炎、多餘的脂肪囤積，容易造成肥胖。因此在半夜追劇時想解饞，不妨以這6種健康食物為優先：

1.堅果種子類：無加糖、無加鹽的堅果種子，例如杏仁、腰果或南瓜籽，富含健康脂肪和蛋白質，能夠帶來長時間飽足感，對於身體的負擔也相對較低。

2.天然酸奶或希臘優格：富含蛋白質和益生菌，幫助腸道健康，若覺得甜味不夠，可以加點水果或蜂蜜增添口感。

3.蔬菜棒：彩椒、胡蘿蔔、小黃瓜切成條狀，搭配希臘優格或鷹嘴豆泥，清爽又低熱量，且富含纖維和維生素，解嘴饞的同時又能兼顧健康。

4.無油烤海苔：海苔脆脆的口感非常適合替代油炸零食，且熱量較低。

5.豆干：豆干富含植物性蛋白質，是鹹食的健康替代品，能夠提供較高的飽足感。

6.低升糖指數水果：如蘋果、梨子、奇異果等，提供甜味的同時又能將血糖波動的風險降至最低。調味方面可撒點肉桂或搭配堅果，使口感更豐富。

上述飲食比起鹹酥雞更加健康，也能幫助攝取身體所需的營養。要注意的是，睡前若飲食過量，可能會影響睡眠品質，讓你「飽了肚子卻累了身子」！即使再健康的食物，吃多了仍是過猶不及，因此呼籲民眾，三餐要吃飽、營養均衡，睡前降低進食量或避免進食，才是維持健康的長久之道。

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