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老老照顧長照悲歌！ 家總籲捨棄「不照顧是罪惡」觀念

圖文／NOW健康

新北市9日傳出一起「長照悲歌」！新北市新莊區73歲退休建築師，長期照顧68歲罹患水腦症的妻子，身心俱疲，壓力沉重，將她從床上抱起，於客廳14樓窗戶往下拋去。妻子當場死亡，他則徒步走至派出所自首。這今年第8件長照死亡悲歌，而這8起不幸事件加害人均為男性。

主管階級肩扛家庭照顧　成大缺工時代損失

中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）昨舉辦「2024大缺工時代-ESG友善長照職場論壇」，家總理事長陳維萍表示，在照顧失能老人家庭中擔任照顧者，未滿65歲工作者約占3分之2，半數是主管階級，且以男性居多，這在大缺工時代對企業是損失。

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家總秘書長陳景寧說，長照系統關注被照顧者、照顧者等2大對象，被照顧者方面，藉由專業人員的介入，提升醫療，且能獲得不錯的照護品質。但在照顧者方面，傳統觀念仍認為「自己雙親應由自己照顧」，孩子應該承擔起家庭照顧責任，確實壓力沉重。

近年來男性照顧者比例逐年增加，家總調查資料顯示，1996年女性照顧者約9成，男性約1成，這2年男性則增至4成，且女性照顧者降至6成，而媳婦照顧老邁公婆的比率不到1成，照顧工作多半由兒子擔負，對於沒有接受過照護訓練的中老年性來說，相當煎熬。如未能適時對外求助，很容易引發憾事。

家總倡議新家人關係　捨棄傳統照護概念

針對這起高齡丈夫將病妻從高樓拋下致死的悲劇，陳景寧表示，台灣照顧1名失能者平均時間長達10年，過程煎熬，身心俱疲，希望民眾能有新的照護認識，那就是「新家人關係」，照顧者不要再受限於家人，子女不要為了照顧長輩而離職，能到職場工作就是喘息。

陳景寧強調，國人應該捨棄「不照顧老人是罪惡」、「照顧途中不可以落跑」等傳統思維，如果家庭照顧者自覺扛不住時，應有隨時喊停的權利，否則類似長照悲劇將一再上演。此外，民眾在決定成為家庭照顧者之前，應比照英國先接受量表評估，確定身心健康狀況，及經濟是否能夠承擔。

主計總處調查發現，若照顧年滿65歲家人，男性離職風險大於女性1.6倍，為此，家總提出「照顧不離職」友善長照職場六步驟，包括政策制定、雇主關懷信、正式公告、教育課程、意見調查及特殊個案服務，期待照顧者獲得更多外部的資源及社會支持，度過難關。


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