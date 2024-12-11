脹痛竟與咖啡有關？　專業醫：有良性乳房腫瘤避免過量

圖文／CTWANT

在如今的社會，相信不少人都習慣咖啡不離手的日子。但現在有醫師提醒，有良性乳房腫瘤的女性要額外注意咖啡的攝取，過量的咖啡因恐會降低肝臟第一階段解毒酵素的活性，恐會加重乳腺腫脹與疼痛，要特別注意。

營養醫學醫師劉博仁在FB粉絲專頁發文表示，部分女性在乳房中出現良性腫瘤並非罕見，其中常見的包括纖維腺瘤（Fibroadenoma），這類約佔五至七成的病例，多出現在20至40歲女性間，質地較硬且通常無痛，形成原因多與雌激素波動有關。

另一類則是乳腺囊腫（Breast Cyst），占約兩成至四分之一左右，內含液體且易受到月經周期影響，30至50歲的患者為主。

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劉博仁醫師也提醒，纖維囊性病變（Fibrocystic Changes）並非真正的腫瘤，但有高比例的女性一生中可能出現這種顆粒狀觸感的變化，常伴隨疼痛或腫脹，與雌激素過多相關。還有其他相對較少見的類型，如乳管內乳頭狀瘤（Intraductal Papilloma）、脂肪瘤（Lipoma）、葉狀腫瘤（Phyllodes Tumor）等。

劉博仁醫師也提到，有著良性腫瘤的女性並非只要定期追蹤就好，還需留意個人生活習慣的調整。飲食方面建議多攝取富含抗氧化成分的深色蔬菜（綠花椰菜、菠菜、地瓜葉等）及水果（莓果類、柑橘類），適度選擇富含Omega-3脂肪酸的深海魚（鮭魚、鯖魚）、亞麻籽或核桃，並減少高脂肪、高糖與過度加工的食品。

除此之外，日常咖啡飲用部分也要特別注意，需適度控制咖啡因，因為攝取過多可能影響雌激素代謝，加重腫塊腫脹與不適，故建議適量飲用為宜。

另外就是保持良好的體重控制，若過度肥胖或超重，可能干擾雌激素水平，增加乳腺問題風險。劉博仁醫師建議，適度的運動，如每週至少150分鐘的中等強度活動（例如快走或瑜伽），有助於荷爾蒙調節。

此外，日常生活中也需減少接觸塑化劑等環境荷爾蒙，減少殺蟲劑及塑膠容器中雙酚A或定香劑DEHP的使用，以免進一步影響荷爾蒙平衡。

劉博仁醫師也提到壓力管理，壓力過大會影響內分泌，建議透過冥想、深呼吸或其他放鬆練習紓解情緒。建議依個人體質，適度補充維生素D等營養素，有助於維持身體機能穩定。

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